İstanbul için uyarı üstüne uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan (AFAD) dün akşam saatlerinde İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı yapıldı. Bu uyarıların ardından İstanbul'da yağışlı hava etkili olmaya başladı. Gece boyunca devam yağışların ardından bugün için yine uyarı yapıldı.

Megakent'te gökyüzü önce şimşeklerle aydınlanırken, daha sonra yağmur bastırdı. Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı. Sultangazi'de bir caddede rögarlar taşarken, araçlar güçlükle ilerledi. Taksim ve Mecidiyeköy'de trafiğe çıkan sürücülerin de güçlükle ilerlediği görüldü. Şehir genelinde yağışlı hava etkisini gece boyunca sürdürdü.

ESENYURT'TA DERE TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Esenyut ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Kıraç'ta bir çok ev ve işyerini su bastığı öğrenildi. İlçeden geçen bir derenin taştığı ve çevredeki vatandaşların zor durumda kaldığı belirtildi. Haramidere'de yaşanan taşkın sonucu Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'nde çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Akçaburgaz Mahallesi'nde su basan fabrikada ise 4 işçinin mahsur kaldığı öğrenildi.

Sağanak yağış Esenyurt ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve işyerini de su bastığı öğrenildi. İlçede bulunan Haramidere'nin taştığı belirtilirken, dere çevresinde bulunan vatandaşların ise güçlük çektiği kaydedildi. Derenin çevresindeki Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'nde sokaklar sular altında kaldı. Araçlar sel sularının içerisinde yüzerken, bodrum katlardaki daireleri sular doldurdu. Bölgedeki yoğun yağış devam ederken, belediye ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Akçaburgaz Mahallesi 3137 Sokak içerisinde bulunan bir fabrikada ise 4 işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Yağış nedeniyle fabrika sular altında kalırken, elektrik kaçağı ihtimaline karşı işçilere müdahale edilemediği öğrenildi.

BUGÜN DE SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL VALİLİGİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği de bugün beklenen sağanak yağışla ilgili sosyal medyadan uyarıda bulundu.

MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Bölgesi'nin, parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 31°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 29°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.