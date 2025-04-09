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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu davası Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülecek - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        İmamoğlu davası Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülecek

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gülek ile ilgili söylediği sözler nedeniyle hakkında, 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılaması Silivri'de yapılacak. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 09.04.2025 - 16:10 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:31
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        İmamoğlu davası Silivri'de görülecek
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’le ilgili olarak söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

        İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlenmişti. İmamoğlu hakkında ayrıca, TCK 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan siyasi yasak da talep edilmemişti.

        DURUŞMA 11 NİSAN’DA SİLİVRİ’DE

        İddianamenin gönderildiği İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi 11 Nisan tarihine duruşma günü vermişti. Mahkeme duruşmayı Silivri’deki salonlarda yapma kararı aldı.

        “FİZİKİ ŞARTLARA GÖRE MAĞDURİYET OLUŞABİLİR”

        Mahkemenin duruşmanın görüleceği yerle ilgili aldığı kararında, Ekrem İmamoğlu’nun başka suçtan Silivri Cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtilerek, “Mahkememizce her ne kadar Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 8 Nisan 2025 tarihinde yazılan müzekkere ile sanığın duruşma günü mahkememiz duruşma salonunda hazır edilmesi istenilmiş ise de; duruşmaya katılım sayısının fazla olabileceği, mahkememiz duruşma salonunun fiziki şartlara göre tarafların mağduriyetlerinin oluşabileceği, İstanbul Adliyesi içerisinde ve çevresinde çalışma düzeninin korunması ve güvenlik hususları göz önüne alınarak duruşmanın Silivri Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında bulunan 2 Nolu duruşma salonunda yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.” denildi.

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı. Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak."

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        #Ekrem İmamoğlu
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