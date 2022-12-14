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İmamoğlu Davası | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duruşması saat kaçta, karar ne zaman açıklanacak?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında duruşma günü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada bugün duruşma günü... Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada kararın açıklanması bekleniyor. İşte duruşma gün ve saati..

Giriş: 14.12.2022 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YKS üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar duruşması bekleniyor. Son duruşmada savcı mütalaasını açıklarken, İmamoğlu için 4 yıl 1 ay hapis cezası istemişti. Peki, İmamoğlu davası duruşması saat kaçta?  İşte duruşma gün ve saati...

     

  • İMAMOĞLU DURUŞMASI SAAT KAÇTA?

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün saat 11.00'de hakim karşısına çıktı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada kararın çıkması bekleniyor.

     

  • İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019’daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

  • Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.

  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürüldü.

     

     

    İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istendi.

     

    İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtildi. Davada savcı mütalaasını tekrarladı ve İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etti. Öte yandan dava, 14 Aralık yani bugüne ertlenmişti.

     

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