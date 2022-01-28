İmamoğlu: Büyükelçiden izin almadığım için...

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Ocak'ta İstanbul'da yaşanan kar felaketi sırasında İngiltere Büyükelçisi'yle yemek yemesi hakkında, "Eksiklik olabilir ama ana gündem bu olmamalı. Ben şu hassasiyetle bulundum. İngiliz büyükelçi var onun bilgisi olmadan açıklama doğru değil" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın kar fırtınasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

"25 GÜN ÖNCE REZERVASYON YAPILDI"

İngiltere Büyüelçisi'yle 24 Ocak'ta yemek yediği görüntülerinin paylaşılması üzerine konuşan İmamoğlu, "İstanbul demek Türkiye demek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir sözü var ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’. Bu kadar önemli İstanbul. İstanbul, dünyanın en önemli kentlerinden biri. 2.5 yılda 70’e yakın konsolos 50’ye yakın büyükelçi… İstanbul tarihinde bu kadar sürede yabancı misyon şefleriyle bu kadar görüşme yapan bir başkan yoktur. Türkiye’nin İngiltere ile ticari ilişkileri iyi. Büyükelçi aralık başında makamımıza ziyarete geldi. Hafif de iyi bir ilişki üzerinden böyle bir görüşmeyi o gün konuştuk. Bir yemek yiyelim bazı konuları sohbet edelim hatta eşli olsun, İstanbul’da hatta balıkçıyı bile belirleyerek o günden böyle bir yemek… Kendisi balığa ilgisinden bahsetti. Biz de Karadenizliler balıktan iyi anlar esprisi üzerinden yeri bile belirledik. 25 gün öncesinden restoranda rezervasyon yaptırdık. Bunun gizliliği yok. Yan masamızda aile var. Karşı tarafımızda aile var. Çirkin olan oradan bir fotoğraf çekilmesi. Oradaki bir vatandaş. Onunla ilgili tespitlerimiz de var, siyasi ilintileri ile ilgili. Bir gün önce büyükelçi eşi ile birlikte Ankara’dan İstanbul’a gelmiş. Saat 4-5 gibi işlerimizi toparladıktan sonra böyle bir gitmeyi normal karşıladık. AKOM Kağıthane’de. Sarıyer’e giderken bile yol üzerinde yoğun kar yaşamadık. Rahat bir şekilde gittik. Yemeğimizi yerken İstanbul’un batı tarafında karın yoğunlaştığı haberi bana geliyordu, yemek sırasında da. 8 gibi yemekten kalktık. Yola çıktık. Yolda karın daha da yoğunlaştığını gördük. Eşim ile beraber AKOM’a geçtik, eşim başka bir araçla eve döndü" dedi.

"Orada (balıkçıda) bir korsan fotoğraf çekildi" diyen İmamoğlu, "Bu işin içinde kumpas ve başka pusular var ama o detaya girmiyorum. Siyasi tarafa da girmiyorum. Beni güçlendirir, zayıflatmaz. Kime gönderildiği, oradan nasıl yayıldığını her detayıyla isimlerine kadar biliyorum. İki aile ile de fotoğraf çekildim ama bu gizli…" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, "Hemen açıklanması gerekirdi' deniyor. Ben umursamadım. AKOM’da çalıştım. Bir büyükelçi masada. Bir de karın arasında bunu açıklayacağım… Bu işle hiç ilgilenmedim" diye konuştu.

ERTELEMEK AKLINIZDAN GEÇTİ Mİ?

"Ertelemek aklınızdan geçti mi" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Geçti. Ama arkadaşlarım işin başında. Yemekten sonra da tekrar AKOM’a döndüm. Öyle bir zor durumdasınız ki, bizden erken geldiği haberini aldık. İki kişi arasındaki saygın bir buluşmanın bu şekilde deşifre olduktan sonra ilk arayan gazeteci Murat Ağırel oldu (başka gazeteci aramadı). ‘Böyle bir buluşma doğru mu’ diye sordu. Tabii ki doğru" dedi.

İmamoğlu, iletişim eksikliği olup olmadığı hakkında, "Eksiklik olabilir ama ana gündem bu olmamalı. Ben şu hassasiyetle bulundum. İngiliz büyükelçi var onun bilgisi olmadan açıklama doğru değil" dedi.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ

Görüntülerin yayınlanması ile ilgili iki gazeteci hakkında şikayetçi olduğunu kaydeden İmamoğlu, MOBESE görüntülerinin ortaya çıkması ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“Güvencemiz ne bizim, devletimiz. Çok ciddi bir meseledir, hayati bir meseledir. Birileri fotoğrafımızı masanın altından çekmiş. Hiçbirinin nazarımda kıymeti yok. Ama bu benim, memleketimizin, şahsımın, ailemin herkesin güvenliğinin meselesidir. İçişleri Bakanı ‘Gırgır yapacak zaman değil’ diyor. 55 gün önce 557 terörist dedin. Her dediğin lafın altı boş çıkıyor. İşin gücün başka. Ben bu olayı yaşadığım akşam valimizi aradım. Ciddi bir meseledir, mesaj da gönderdim, bunu dilekçe kabul edebilirsiniz. MOBESE bir suçlunun ya da bir suçun tespiti için kullanılan kayıt cihazıdır. TCK’nın 134/2 maddesi uyarınca kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ya da sesleri hukuka aykırı ifşa eden kişi 2 yıldan 5 yılda kadar cezalandırılır. Basın yoluyla yayınlanması halinde aynı suç. Ben kendi başvurumu yaptım. İstanbul Başsavcılığını da bu anlamda göreve davet ediyorum. Vali dinledi, mesajımı da attım. Masanın altından fotoğraf çekenin kıymeti yok. Etik değildir, başka bir şey. Ama bu benim devletimin kamerası. Birileri bunu kullansın diye alelacele birileri yetiştirmiş. Peki Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin? Bir kere İngiliz Büyükelçisi var. Bu nasıl bir ayıp. Bu nasıl bir İmamoğlu korkusu. Kim sorumlu ise MOBESE ile ilgili bulunacak. Bu bilgilerin sızdıranın bulunması devletin namus borcudur.”