İmamoğlu'ndan 'yemek molası' açıklaması

İstanbul'u adeta esir alan yoğun kar yağışı çalışmalarında bir balıkçı lokantasında yemek yerken fotoğrafları tartışılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

Sosyal medya Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, "3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu" ifadelerine yer verdi.

"KAR YAĞIŞI TÜM ÜLKEYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

İmamoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir.

Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor.