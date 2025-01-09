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        Haberler Gündem İmamoğlu açıkladı: İBB ekibi Şam'a gidecek

        İmamoğlu açıkladı: İBB ekibi Şam'a gidecek

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Yeniden inşasında Türkiye Belediyeler Birliği olarak bir başvuru yaptık. Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan girişimlerle Şam Valiliği tarafından da kabul edildik. Çok yakın bir zamanda teknik ve bürokratik ekibimiz oraya gidecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 00:50 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:50
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        İBB ekibi Şam'a gidecek
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        İmamoğlu, bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Özellikle Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye Belediyeler Birliği olarak bir başvuru yaptık. Bugün geldiğimiz noktada, Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan girişimlerle Şam Valiliği tarafından da kabul edildik. Çok yakın bir zamanda teknik ve bürokratik ekibimiz oraya gidecek.

        Suriye’de, ister Sünni, Şii, Alevi, Musevi, Hristiyan olsun, her inançtan ve her kökenden insanın kendini bulabildiği, hizmeti eşit alabildiği şehirlerin kurulmasına katkı sunmak istiyoruz.

        Demokratik bir hukuk devletinde, her kesimin temsil edilebildiği bir Suriye’nin var olması sürecine katkı sunma konusunda şehirler olarak inisiyatif almalıyız." dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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