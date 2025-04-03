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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İlyun Bürkev'den Ankara ve Londra'da iki konser

        İlyun Bürkev'den Ankara ve Londra'da iki konser

        Genç piyanist İlyun Bürkev, 6 Nisan'da Londra'nın köklü konser salonlarından Bechstein Hall'de bir resital verecek. Bürkev, 15 Nisan'da ise Ankara'daki Erimtan Müzesi'nde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 12:14 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:17
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        İlyun Bürkev Londra'da resital verecek
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        Genç ve başarılı piyanist İlyun Bürkev, nisan ayında Londra ve Ankara’da iki farklı konserde sahne alacak. Klasik müzik tutkunlarını özel bir repertuvarla buluşturacak olan Bürkev, 6 Nisan’da Londra’nın köklü konser salonlarından Bechstein Hall’de bir resital verecek. Beethoven, Schubert, Chopin ve Liszt’in eserlerinden oluşan programıyla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Bürkev, konser öncesinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Beethoven, Schubert, Chopin, and Liszt’in başyapıtlarını icra edeceğim, kalbime dokunan bir programla orada olacağım. Eğer oralardaysanız bu özel konserde sizleri de görmek isteriz” ifadelerini kullandı.

        Bürkev, 15 Nisan’da ise Ankara’daki Erimtan Müzesi’nde, "Müzede Müzik Salı Konserleri" kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Tarihi müze atmosferinde gerçekleşecek bu konser, sanatseverlere keyifli bir klasik müzik deneyimi sunmayı vaat ediyor.

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        #İlyun Bürkev
        #piyanist
        #konser
        #Beethoven
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