İlyas Salman için hapis talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncu İlyas Salman'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbar edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İddianamede, Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürüldü.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
İlyas Salman'ın alınan ifadesinde videoda söylediği sözlerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama kastının olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde ifadeler kullandığını öne sürdüğü belirtildi. 72 yaşındaki oyuncunun ifadesinde, muhalif bir kişi olduğunu ve daha iyi bir gelecek için eleştiri yapmak gerektiğini kaydederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği hatırlatıldı. İddianamenin değerlendirme kısmında ise video içeriğinde yer alan söylemlerin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığı belirtildi.
BAKANLIK SORUŞTURMA AÇILMASINA İZİN VERDİ
Salman'ın üzerine atılı "Türk milletini alenen aşağılama" suçuna ilişkin yürütülecek soruşturmanın Adalet Bakanlığı'nın soruşturma iznine tabi olduğu hatırlatılan iddianamede, Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl eylül ayında fezleke düzenleyerek Salman yönünden soruşturma açılmasına izin verdiği ifade edildi.
İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. Tutuksuz yargılanacak Salman, önümüzdeki mart ayında Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!