İlyas Salman için hapis talebi

DHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncu İlyas Salman'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbar edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürüldü.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İlyas Salman'ın alınan ifadesinde videoda söylediği sözlerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama kastının olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde ifadeler kullandığını öne sürdüğü belirtildi. 72 yaşındaki oyuncunun ifadesinde, muhalif bir kişi olduğunu ve daha iyi bir gelecek için eleştiri yapmak gerektiğini kaydederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği hatırlatıldı. İddianamenin değerlendirme kısmında ise video içeriğinde yer alan söylemlerin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığı belirtildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇILMASINA İZİN VERDİ

Salman'ın üzerine atılı "Türk milletini alenen aşağılama" suçuna ilişkin yürütülecek soruşturmanın Adalet Bakanlığı'nın soruşturma iznine tabi olduğu hatırlatılan iddianamede, Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl eylül ayında fezleke düzenleyerek Salman yönünden soruşturma açılmasına izin verdiği ifade edildi.

İddianamede İlyas Salman'ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. Tutuksuz yargılanacak Salman, önümüzdeki mart ayında Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.