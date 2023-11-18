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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. İlyas isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

İLYAS ADININ ANLAMI NEDİR?

İlyas ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. İlyas adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer İlyas isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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İLYAS İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “İlyas ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.

Mersin ağacı.

Doğru yolu gösteren, uyaran.

İLYAS ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

İlyas ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve İlyas adını koymak caizdir.

İLYAS İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de İlyas ismini kullanan 60.972 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da İlyas ismini kullanan 10.168 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da İlyas ismini kullanan 3.440 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de İlyas ismini kullanan 2.617 kişi bulunmaktadır.

İLYAS İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

İlyas adındakiler iş dünyasında iyi bir gözlemcidirler ve çok önemli modacı ya da gazeteci olabilirler. Ancak çok fazla işle uğraşmaktan bazen sıkıntı yaşayabilirler. Maymun iştahlı olabilirler ve işlerini bitirmeden başka işlere başlamaları başarısızlıklarına neden olabilir. Dengeli ve dikkatli hareket etmelidirler.

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