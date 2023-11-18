REKLAM advertisement1

İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Hanzade isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

HANZADE ADININ ANLAMI NEDİR?

Hanzade ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Hanzade adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hanzade isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

REKLAM

HANZADE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Hanzade ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Hükümdar çocuğu.

Parıltı, ışık.

HANZADE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Hanzade ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hanzade adını koymak caizdir.

HANZADE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hanzade ismini kullanan 2.101 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hanzade ismini kullanan 562 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hanzade ismini kullanan 173 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hanzade ismini kullanan 128 kişi bulunmaktadır.

HANZADE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hanzade adındakiler para kazanmak konusunda ustadır. Ancak kazandığı parayı da harcamayı çok severler. Yaratıcı ve üretken insanlardır. Çoğunlukla içgüdüleri ve hisleriyle hareket ederler. Yalnız hareket etmekten hoşlanırlar.

ÖNERİLEN VİDEO