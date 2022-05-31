İltihaplı romatizma rahatsızlığı yüzünden eklem ağrıları uzun saatler sürerek kişinin hareket kabiliyetini kısıtlamaktadır. Bu içeriğimizde iltihaplı romatizma nedir, neden olur, iltihaplı romatizma belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte iltihaplı romatizma ile ilgili merak edilenler…

İltihaplı Romatizma Nedir?

İltihaplı romatizma nedir diye merak edilmektedir. Toplumda çok sayıda kişi iltihaplı romatizma sorununu yaşamasına rağmen herkes ayrıntılı bilgiye sahip değildir. Romatoid artrit adıyla da bilinen iltihaplı romatizma ilk olarak vücudun eklem dokularına zarar vermekle beraber diğer organlara ve bağışıklık sistemine de zarar vermektedir. Genel olarak iltihaplı romatizma romatolojik temelli bir rahatsızlıktır.

İltihaplı Romatizma Neden Olur?

İltihaplı romatizma neden olur diye pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. İltihaplı romatizmanın ortaya çıkışı aslında oto immun sistemle ilgilidir. Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber insanın kendisinin bağışıklık sistemi nedensiz bir şekilde bedenindeki dokuları yabancı görerek bu dokulara karşı saldırı başlatır. Bu saldırı sonucunda eklemler zarar görmeye başlar. İltihaplı romatizma özellikle eklemlerdeki zarlarda ve eklem dokularında kendini gösteren bir rahatsızlıktır.

İltihaplı Romatizma Belirtileri

İltihaplı romatizma belirtileri başlangıçta kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber belirtiler arasında öne çıkanları sizler için listeledik;

Bilinmeyen nedenlerle aniden vücut ateşinin yükselmesi,

Kişinin kendisini geçmeyen şekilde bitkin ve halsiz hissetmesi,

Eklerin yüksek şiddette ve geçmeyen şekilde ağrıması,

Eklemlerin şişmesi, kızarması

Eklemlerde yanma ve sıcaklık hissinin artması,

Özellikle sabah uyandığında kişinin elleri, kolları, ayakları ve bacaklarında kolay açılmayan tutulmaların oluşması,

Elleri, kolları, bacakları ve ayakları hareket ettirme konusunda güçlük yaşama,

Eklemlerde şekil bozukluğunun görülmesi gibi belirtiler kişide iltihaplı romatizma olabileceğini göstermektedir.

İltihaplı Romatizmaya Ne İyi Gelir?

İltihaplı romatizma zor ve ağrılı bir hastalık olduğundan bu sıkıntıyı yaşayanlar iltihaplı romatizmaya ne iyi gelir diye merak ederler. İltihaplı romatizmanın tedavisi söz konusu olduğunda ana hedefin eklemlerdeki iltihaplanmanın ilerleyişinin engellenmesi ve kişinin eklemlerindeki ağrıların dindirilmesi olması gerekmektedir. İltihaplı romatizma tedavisi yapılırken de bunlar göz önünde bulundurulmaktadır. İltihaplı romatizma rahatsızlığından şüphelenenlerin ilk olarak romatoloji bölümü hekimlerine başvurması gerekmektedir. Bu hekimlerde kişinin bedenindeki iltihabın artışını önleyebilmek için genellikle “ketoprofen”, “ibuprofen” ve “naproksen sodyum” temelli ilaçlar önermektedir. Kişi düzenli olarak ilaçlardan destek aldığında zaman içerisinde ağrı şikayetleri ve iltihabın artışı önlenmektedir. Ayrıca dönem dönem eklemlerin dinlendirilmesi ve hareketin azaltılması da iltihaplı romatizma için tavsiye edilmektedir. Bunların yanı sıra bazı bitkisel ilaçlarda iltihaplı romatizmadan kaynaklanan şikayetlerin azaltılmasını desteklemektedir.

İltihaplı Romatizmaya Hangi Bölüm Bakar?

İltihaplı romatizma belirtilerini vücudunda hisseden kişi ilk olarak uzman bir kişiyle görüşmelidir. Dolayısıyla iltihaplı romatizmaya hangi bölüm bakar diye sorgular. Pek çok kişi bundan emin olamamaktadır. Ancak siz de kendinizde iltihaplı romatizma olabileceğini düşünüyorsanız hastanelerin romatoloji bölümlerindeki hekimlerden destek alabilirsiniz. Romatoloji bölümleri genellikle hastanelerde tek bir birimde olabilir bazen dahiliye bölümünün alt birimi de olabilir. Eğer hastanede romatoloji bölümünü bulamazsanız ilk olarak sizi yönlendirmesi için dahiliye bölümü doktorlarından biriyle de görüşebilirsiniz.

İltihaplı Romatizma Tedavisi

İltihaplı romatizma kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen ağrılı bir hastalıktır. Dolayısıyla iltihaplı romatizma tedavisi önemli ve merak edilen bir konudur. Genel olarak tedavisi uzun süren iltihaplı romatizma tedavisindeki temel amaç vücuttaki iltihabı kurutmak ve yeni iltihaplanmaları önlemektedir. Bunun için doktorlar iltihap giderici ve önleyici ilaçlar tavsiye etmektedir.