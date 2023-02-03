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İltihaba karşı etkisi olduğu kanıtlanan muhteşem içecek: Sütlü kahve!

Kahvenin insan sağlığı üzerindeki faydaları bilimsel olarak kanıtlandı. Günlük belli miktarda tüketilen sade kahvenin kanser ve kalp krizini önleyici etkilerinin olduğu bilim insanları tarafından ortaya koyuldu. Peki ya sütlü kahve? Yapılan yeni bir çalışma raporuna göre, kahvenize bir miktar süt eklemenin iltihap önleyici etkileri olabilir. Araştırmacılar, polifenoller ve proteinlerin kombinasyonunun, bağışıklık hücrelerinde anti-inflamatuar özellikleri ikiye katladığını söylüyor.

Giriş: 03.02.2023 - 18:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir fincan sütlü kahvenin insanlarda antiinflamatuar etkisi yaratması mümkün mü? Kopenhag Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre cevap evet!

  • Proteinlerin ve antioksidanların bir kombinasyonu, bağışıklık hücrelerindeki anti-inflamatuar özellikleri iki katına çıkarır. Bakteriler, virüsler ve diğer yabancı maddeler vücuda girdiğinde, bağışıklık sistemlerimiz bizi korumak için beyaz kan hücrelerini ve kimyasal maddeleri konuşlandırarak tepki verir. Yaygın olarak iltihaplanma olarak bilinen bu reaksiyon, tendonlara ve kaslara aşırı yük bindiğinde de ortaya çıkar ve romatoid artrit gibi hastalıkların karakteristiğidir.

  • Polifenoller olarak bilinen antioksidanlar insanlarda, bitkilerde, meyve ve sebzelerde bulunur. Bu antioksidan grubu ayrıca gıda endüstrisi tarafından gıda kalitesinin oksidasyonunu ve bozulmasını yavaşlatmak ve böylece tat ve acılaşmayı önlemek için kullanılır. Polifenollerin vücutta iltihaplanmaya neden olan oksidatif stresi azaltmaya yardımcı oldukları için insanlar için sağlıklı oldukları da bilinmektedir.

  • Ancak polifenoller hakkında bilinmeyen çok şey var. Nispeten az sayıda çalışma, polifenoller, daha sonra tükettiğimiz gıdalara karıştırılan proteinler gibi diğer moleküllerle reaksiyona girdiğinde ne olduğunu araştırmıştır.

  • Yeni çalışmada, Kopenhag Üniversitesi'nden Profesör Marianne Nissen Lund ve meslektaşları, polifenollerin proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerle birleştiğinde nasıl davrandığını araştırdı.

  • Polifenollerin proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerle birleştiğinde nasıl davrandığını araştırdılar. Sonuçlar umut verici.

  • Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi'nde yayımlanan yeni bir makaleye göre, proteinlerin ve antioksidanların bir kombinasyonu, bağışıklık hücrelerindeki anti-enflamatuar özellikleri iki katına çıkarıyor.

  • Profesör Nissen Lund, "Çalışmada, bir polifenolün bir amino asitle reaksiyona girmesiyle, bunun bağışıklık hücrelerindeki iltihaplanma üzerindeki inhibitör etkisinin arttığını gösterdik. Bu nedenle, bu kokteylin insanlarda iltihaplanma üzerinde de yararlı bir etkiye sahip olabileceği açıkça düşünülebilir. Şimdi başlangıçta hayvanlarda daha fazla araştırma yapacağız. Bundan sonra, insanlar üzerindeki etkiyi incelememizi sağlayacak araştırma fonu almayı umuyoruz." dedi.

  • Polifenoller ve proteinlerin bir kombinasyonunun anti-inflamatuar etkisini araştırmak için araştırmacılar, bağışıklık hücrelerine yapay inflamasyon uyguladılar.

  • Bazı hücreler, bir amino asitle reaksiyona giren çeşitli dozlarda polifenoller alırken, diğerleri sadece aynı dozlarda polifenoller aldı. Bir kontrol grubu hiçbir şey almadı.

  • Yazarlar, polifenoller ve amino asitlerin kombinasyonu ile tedavi edilen bağışıklık hücrelerinin, yalnızca polifenollerin eklendiği hücrelere göre enflamasyonla mücadelede iki kat daha etkili olduğunu gözlemlediler.

  • Kopenhag Üniversitesi'nden Dr. Andrew Williams, "Hücre deneylerinde anti-inflamatuar etkiyi şimdi gözlemlemiş olmak ilginç ve açıkçası, bu, bizi yalnızca bu sağlık etkilerini daha ayrıntılı olarak anlamaya daha fazla ilgi duymaya yöneltti. Yani, bir sonraki adım hayvanlardaki etkileri incelemek olacak." dedi.

  • Bilim adamları tarafından yapılan önceki çalışmalar, polifenollerin et ürünleri, süt ve biradaki proteinlere bağlandığını göstermiştir.

    Başka bir çalışmada, sütlü bir kahve içeceğinde de moleküllerin birbirine bağlanıp bağlanmadığını test ettiler. Gerçekten de kahve çekirdekleri polifenollerle doludur, süt ise protein açısından zengindir.

  • Profesör Nissen Lund, "Sonuçlarımız, polifenoller ve proteinler arasındaki reaksiyonun, incelediğimiz bazı sütlü kahve içeceklerinde de olduğunu gösteriyor" dedi.

    "Aslında, reaksiyon o kadar hızlı gerçekleşir ki, şimdiye kadar incelediğimiz yiyeceklerin hiçbirinde bundan kaçınmak zor olmuştur. İnsanlar o kadar çok polifenol emmediğinden, birçok araştırmacı polifenollerin vücuttaki emilimini artıran protein yapılarında nasıl kapsülleneceğini araştırıyor. Bu strateji, polifenollerin anti-inflamatuar etkilerini artırma avantajına sahiptir."

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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