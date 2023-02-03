Proteinlerin ve antioksidanların bir kombinasyonu, bağışıklık hücrelerindeki anti-inflamatuar özellikleri iki katına çıkarır. Bakteriler, virüsler ve diğer yabancı maddeler vücuda girdiğinde, bağışıklık sistemlerimiz bizi korumak için beyaz kan hücrelerini ve kimyasal maddeleri konuşlandırarak tepki verir. Yaygın olarak iltihaplanma olarak bilinen bu reaksiyon, tendonlara ve kaslara aşırı yük bindiğinde de ortaya çıkar ve romatoid artrit gibi hastalıkların karakteristiğidir.