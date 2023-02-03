Profesör Nissen Lund, "Sonuçlarımız, polifenoller ve proteinler arasındaki reaksiyonun, incelediğimiz bazı sütlü kahve içeceklerinde de olduğunu gösteriyor" dedi.
"Aslında, reaksiyon o kadar hızlı gerçekleşir ki, şimdiye kadar incelediğimiz yiyeceklerin hiçbirinde bundan kaçınmak zor olmuştur. İnsanlar o kadar çok polifenol emmediğinden, birçok araştırmacı polifenollerin vücuttaki emilimini artıran protein yapılarında nasıl kapsülleneceğini araştırıyor. Bu strateji, polifenollerin anti-inflamatuar etkilerini artırma avantajına sahiptir."