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İltica ne demek? İltica kelimesi ne anlama gelir? TDK İltica anlamı

İltica kelimesinin anlamı merak ediliyor. Özellikle son yıllarda yaşanan gelişmelerin ardından İltica kelimesi halk tarafından merak ediliyor. Peki Türk Dil Kurumu'nda (TDK) İltica kelimesinin anlamı nedir?

17.02.2020 - 15:29 | Güncelleme:
İltica ne demek

İltica ne demek, ne anlama gelir? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte Türk Dil Kurumu'na göre iltica kelimesinin anlamı...

İLTİCA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre iltica kelimesinin anlamı; SIĞINMA olarak geçmektedir.

Sığınma hakkı ya da iltica hakkı, kimi ülkelerin önceden belirlenmiş koşullara uygun başvurularda bulunan kimselere verdiği hukuki ve politik bir haktır. Yaşadıkları ülkede cinsel, ırksal, dinsel, politik, kültürel vb ayrımcılıklara uğradığını gösteren belgelerle hakveren ülkelerin adlî makamlarına başvuran kimselerin başvuruları ülkenin ilgili komisyonlarınca incelenir ve eğer kabul görürse kişiye sığınma hakkı verilir. Böylece kişi söz konusu devletin koruması altına girer.

Bunun yanı sıra kendi ülkelerinde yaşam koşullarının elverişli olmaması ya da can güvenliğinin tehlikede olması durumunda da iltica talebinde bulunulabilir. Bir ülkede yaşanan içsavaş, savaş, çatışma, katliam ya da soykırım gibi durumlarda kitlesel sığınma istemleri yapılabilir.

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