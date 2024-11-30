İller Bankası'nın sermayesi 120 milyar liraya çıkarıldı

İller Bankası Anonim Şirketi'nin sermayesi 120 milyar liraya çıkarıldı
İller Bankası Anonim Şirketi'nin sermayesinin 120 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 30.11.2024 - 01:58 Güncelleme: 30.11.2024 - 01:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, İller Bankası Anonim Şirketi'nin Sermayesinin 120 milyar Türk Lirasına çıkarılması kararlaştırıldı.
Söz konusu karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4'üncü maddesi gereğince verildi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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