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        Haberler Magazin İlker Sünnili'den Tanyeli'ye veda: Seni çok özleyeceğim - Magazin haberleri

        İlker Sünnili'den Tanyeli'ye veda: Seni çok özleyeceğim

        İlker Sünnili, 17 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve dün son yolculuğuna uğurlanan eşi Tanyeli için duygusal bir paylaşımda bulundu; "Mutluluğumun sebebi, aşkım... Seni çok özleyeceğim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 09:02 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:02
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        "Seni çok özleyeceğim"
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        2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, 17 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede veda etmişti.

        54 yaşında hayatını kaybeden Tanyeli'nin cenazesi, dün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum'a nakledilmiş ve orada aile mezarlığına defnedilmişti.

        Tanyeli'nin çocukları Taylan Sadıkoğlu , Teoman Kral ve eşi İlker Sünnili
        Tanyeli'nin çocukları Taylan Sadıkoğlu , Teoman Kral ve eşi İlker Sünnili

        Tanyeli'nin hastalık sürecinde onun yanından bir an olsun ayrılmayan İlker Sünnili, eşinin vefatıyla sarsıldı.

        Tanyeli ve eşi İlker Sünnili
        Tanyeli ve eşi İlker Sünnili

        "MUTLULUĞUMUN SEBEBİ"

        Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan İlker Sünnili, Tanyeli ile daha önce çıktıkları tekne gezisinden bir kesiti yayımladı. Sünnili, kaybettiği eşine; "Mutluluğumun sebebi, aşkım... Seni çok özleyeceğim" sözleriyle veda etti.

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        #İlker Sünnili
        #Tanyeli

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