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İlker Kaleli: Yeni proje tekliflerini okuyorum

Önceki gün Baltalimanı'nda objektiflere yansıyan oyuncu İlker Kaleli, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kaleli, "Televizyon ile dijital platformlar için hazırlanan yeni proje tekliflerini okuyorum. Karar verme aşamasındayım" dedi

02.11.2020 - 09:11 | Güncelleme: ABONE OL
İlker Kaleli: Yeni proje tekliflerini okuyorum - Magazin haberleri
"Yeni proje tekliflerini okuyorum"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu İlker Kaleli, önceki gün motosikletiyle objektiflere yansıdı. Kaskı ve eldivenleri ile tüm önlemleri alan Kaleli, Baltalimanı'ndaki evinden çıkarken görüntülendi.

Hava almak için motorla Sarıyer'e kadar gidip, geleceğini söyleyen İlker Kaleli, erken final yapan dizisinin ardından boş durmayacağını dile getirdi.

Oyuncu, "Televizyon ile dijital platformlar için hazırlanan yeni proje tekliflerini okuyorum. Karar verme aşamasındayım" şeklinde konuştu.

Yeni projesi öncesinde kısa süreli bir tatil yapacağı öğrenilen Kaleli, önümüzdeki hafta dalış için üç günlüğüne Kaş'a gidecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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