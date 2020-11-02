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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu İlker Kaleli, önceki gün motosikletiyle objektiflere yansıdı. Kaskı ve eldivenleri ile tüm önlemleri alan Kaleli, Baltalimanı'ndaki evinden çıkarken görüntülendi.

Hava almak için motorla Sarıyer'e kadar gidip, geleceğini söyleyen İlker Kaleli, erken final yapan dizisinin ardından boş durmayacağını dile getirdi.

Oyuncu, "Televizyon ile dijital platformlar için hazırlanan yeni proje tekliflerini okuyorum. Karar verme aşamasındayım" şeklinde konuştu.

Yeni projesi öncesinde kısa süreli bir tatil yapacağı öğrenilen Kaleli, önümüzdeki hafta dalış için üç günlüğüne Kaş'a gidecek.