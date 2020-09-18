Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu İlker Kaleli, önceki gün Baltalimanı'nda objektiflere takıldı. Spor giyim tarzıyla dikkat çeken Kaleli, hızlı adımlarla merdivenlerden inerek, yol kenarında bekleyen aracına bindi.

Oyuncu, rol aldığı dizinin setine yetişmeye çalıştığını ifade etti.