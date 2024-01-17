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        Haberler Televizyon İlker Kaleli'nin şarkısı ilk kez 'Kara'da yayınlanacak - Magazin haberleri

        İlker Kaleli'nin şarkısı ilk kez 'Kara'da yayınlanacak

        Başarılı oyuncu İlker Kaleli, söz ve bestesi kendisine ait olan 'Harami' adlı şarkısını ilk kez, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kara'da yayınlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 11:29 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:41
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        Şarkısı ilk kez 'Kara'da yayınlanacak
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        Ünlü oyuncu İlker Kaleli; başrolünde yer aldığı 'Kara' dizisi için stüdyoya girdi. Show TV’nin yapımını Most Production’ın üstlendiği dizisi 'Kara' için sürpriz bir şarkı seslendirdi. Oyunculuğunun yanı sıra besteci ve yorumcu olarak müzikteki yeteneğini daha önce oynadığı dizilerde de gösteren Kaleli, söz ve bestesi kendisine ait olan 'Harami' adlı şarkıyı ilk kez 'Kara' dizisinde yayınlayacak.

        3 yıl önce kaleme aldığı şarkıyı seslendirmek için önceki gün stüdyoya giren sanatçıya, düzenlemede Taner Yücel, solo gitarda ise Cenk Erdoğan eşlik etti. İlker Kaleli imzalı 'Harami' şarkısı 'Kara'nın ekrana gelecek 3. bölümünde izleyici ile buluşacak.

        Hikâyesi kadar güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan 'Kara' yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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        #kara
        #İlker Kaleli

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