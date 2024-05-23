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        Haberler Spor Diğer İlke Özyüksel, 2024 Modern Pentatlon Dünya Kupasında finale yükseldi - Diğer Haberleri

        İlke Özyüksel, 2024 Modern Pentatlon Dünya Kupasında finale yükseldi

        Ankara'da düzenlenen 2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:49 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:49
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        İlke Özyüksel finalde!
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        Milli sporcu İlke Özyüksel,Ankara'da düzenlenen 2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı.

        Ankara Atlı Spor Kulübü'nde yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. Tek kadınlarda sporcular eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde mücadele etti.

        Toplam 36 pentatletin olduğu yarışlarda ilk 9 sporcunun finale kalacağı yarı final serilerinde İlke, 2. olarak adını finale yazdırdı.

        İlke Özyüksel, 25 Mayıs Cumartesi günü finalde madalya mücadelesi verecek.

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