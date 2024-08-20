DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMA YAPTI!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncu için Dursun Özbek'ten yanıt geldi. Başkan Özbek TRT Spor'da yaptığı açıklamada “İlkay Gündoğan her takımın gündeminde olabilir. Yalnız biz Barcelona kadrosunda var mı, yok mu teyit edemedik. Galatasaray her zaman iyi futbolcunun peşindedir. Bendeki bilgi İlkay’ın hala Barcelona’da kalmak istediği yönünde.” ifadelerini kullandı.