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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray GS transfer haberleri 2024: İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı transfer oluyor, kesinleşti mi, son durum ne? - Galatasaray Haberleri

        İlkay Gündoğan transferinde son durum - Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

        İlkay Gündoğan ve Barcelona arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor, taraflar arasında ipler kopuyor! Bir süredir Katalan devindeki geleceği belirsiz olan İlkay için Türkiye'deki kulüplere de umut ışığı doğdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:41
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        • 1

          Yıllardır top koşturduğu Manchester City'den ayrılarak Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan'ın yıllık ücreti, Katalan ekibini zora soktu.

        • 2

          İlkay'ın 18 milyon 750 bin Euro'luk maaşından çıkmayı hedefleyen Barcelona, İlkay'la yollarını ayırmayı planlıyor.

        • 3

          İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Galatasaray, Barcelona ile yollarını ayırması halinde İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istiyor.

        • 4

          AYRILMAYI KABUL ETTİ

          Öte yandan Cadena Ser'in haberine göre; Barcelona, 30 Ağustos'tan önce ayrılması için İlkay Gündoğan'a baskı yapıyor.

        • 5

          SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF VAR

          Diğer yandan yine İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Suudi Arabistan'dan da İlkay Gündoğan'a teklif var.

        • 6

          Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr'ın İlkay Gündoğan'la ilgilendiği ve tecrübeli yıldızı renklerine bağlamak istediği haberleştirildi.

        • 7

          GALATASARAY'IN YAKLAŞIK 2 MİLYON EURO LİMİTİ VAR

          Diğer yandan Galatasaray'ın transferde kalan harcama limiti ise 2 milyon Euro'nun altında.

        • 8

          Geçen sezon futbolcu ve teknik heyete toplamda 107 milyon Euro hak ediş ödeyen sarı-kırmızılıların, TFF'nin açıkladığı harcama limitinde sapma payıyla birlikte yaklaşık 2 milyon Euro'luk alanı kaldı.

        • 9

          Sarı-kırmızılı kulüp transfer gerçekleştirmek için elindeki oyuncularından bazılarıyla yollarını ayırmak ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak durumunda.

        • 10

          DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMA YAPTI!

          Galatasaray'ın transfer etmek istediği oyuncu için Dursun Özbek'ten yanıt geldi. Başkan Özbek TRT Spor'da yaptığı açıklamada “İlkay Gündoğan her takımın gündeminde olabilir. Yalnız biz Barcelona kadrosunda var mı, yok mu teyit edemedik. Galatasaray her zaman iyi futbolcunun peşindedir. Bendeki bilgi İlkay’ın hala Barcelona’da kalmak istediği yönünde.” ifadelerini kullandı.

        • 11

          ADA BASINI: FENERBAHÇE DE İSTİYOR

          İngiltere basınında ise İlkay'ın Manchester City'ye dönmek istediği; Galatasaray'ın yanı sıra oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürüldü.

        • 12

          Geçen sezon Barcelona'da 51 resmi maça çıkan İlkay, 5 gol atıp 13 asist yapmıştı.

        • 13

          Yıldız oyuncu EURO 2024'te ev sahibi Almanya'nın kaptanı olarak görev yapmıştı.

        • 14

          Çeyrek finalde elenen Almanya adına 5 maça çıkan İlkay Gündoğan, 1 gol - 1 asist'lik katkı yapmıştı. İlkay, geçen günlerde Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını da duyurmuştu.

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