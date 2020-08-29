Samsun'da Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş yıllarda çeşitli kademelerde görev yapan, İlkadım Belediyesi Personel Müdürü Ahmet Önder (61),bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkınca evinde tedavi altına alındı.

Bugün rahatsızlanan Ahmet Önder, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi özel yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ancak Ahmet Önder yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.