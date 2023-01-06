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Haberler Enerji Doğalgaz İlk kez Habertürk TV ekranlarına yansıdı: İşte Kanuni gemisinde yanan yerli doğalgazın görüntüsü - Güncel Haberler

İlk kez Habertürk TV ekranlarına yansıdı: İşte yanan yerli doğalgazın yanan görüntüsü

Habertürk'ten Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'a özel açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez canlı yayında soruları yanıtladı. Karadeniz'de bulunup Filyos'taki yerli gazın işleneceği tesislerden yapılan özel yayında, Kanuni gemisinde yanan yerli doğalgazın ilk görüntüleri Habertürk TV ekranlarına yansıdı

Giriş: 06.01.2023 - 23:31 | Güncelleme: ABONE OL
İlk kez Habertürk TV ekranlarına yansıdı: İşte Kanuni gemisinde yanan yerli doğalgazın görüntüsü - Güncel Haberler
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Habertürk TV'den Kübra Par ile Mehmet Akif Ersoy, yerli gazın işleneceği Filyos tesislerinden yaptığı canlı yayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e doğalgaz başta olmak üzere enerji alanında merak edilen soruları yönetti.

"ŞU ANDA CANLI OLARAK GAZ YANIYOR"

Programda Kanuni gemisinde yanan yerli doğalgazın ilk görüntüleri Habertürk TV ekranlarına yansıdı. Bakan Dönmez, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

Biz her serbest akış testinde doğalgazı yakıyoruz. Şu anda Türkali 10 Kuyusu'nda Kanuni gemimizin gaz yakmasını görüyoruz. Her gün yapılır bu testler. Belli saatlerde açılır, yakılır. Gazın kompozisyonuyla alakalı bazı veriler alınır. Bunlar rutin tesisler. Şu anda canlı olarak gaz yanıyor.

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