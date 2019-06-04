"Takım isimleri vermeyeceğim ama şu anda geleceğim menajerimin elinde. Bazı teklifler var ve kısa sürede aileme ve bana uygun bir şeyler bulacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe ile görüştüm ancak net bir sonuca varamadık. Her seçenek masada, ne olacağını göreceğiz" dedi.