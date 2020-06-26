Listedeki son isim Zeljko Obradovic'in yardımcısı Erdem Can... Sırp coach, 2 yıl önce verdiği bir röportajda Erdem Can için "Erdem basketbola benim bakış açımla yaklaşıyor. Şu anda yerime takımın başantrenörü olabilecek durumda. Ve bir gün çok çok iyi bir başantrenör olacağına eminim" demişti.