21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarihte ilk kez, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ( FDA),uzmanların kadınlara ve hekimlere yeni umutlar sunduğunu iddia ettiği doğum sonrası (postpartum) depresyonun tedavisi için özel olarak belirtilen bir ilacı onayladı.
YENİ TEDAVİ SEÇENEĞİ
CNN International'da yer alan habere göre; FDA, salı günü ilacın onaylandığını açıkladı. Klinik çalışmalarda, doğum sonrası 9 yeni anneden 1'ini etkileyen ciddi bir ruhsal hastalık olan doğum sonrası depresyon semptomlarını tedavi etmek için kullanılan ilacın işe yaradığı gösterildi.
FDA'nın İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi'ndeki Psikiyatri Ürünleri Anabilim Dalı Genel Müdürü Dr. Tiffany Farchione, "Doğum sonrası depresyon, şiddetli olduğunda yaşamı tehdit edebilecek ciddi bir durumdur. Doğum sonrası depresyona giren kadınların kendilerine veya çocuklarına zarar verme konusunda düşünceler yaşayabiliyor. Doğum sonrası depresyon aynı zamanda anne ile bebek arasındaki bağın gelişmesine de müdahale ediyor. Onaylanan ilaç, doğum sonrası depresyonu tedavi etmede önemli bir yeni tedavi seçeneği" diye konuştu.
İLACIN YAN ETKİLERİ
Baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı uykululuk ve ani bilinç kaybı gibi yan etkileri olan ilaç, 60 saat boyunca damardan veriliyor.
Zucker Hillside Hastanesi'nden Kadınlarda Davranış Sağlığı Bölümü Direktörü Dr. Kristina Deligiannidis, "Doğum sonrası depresyon için FDA onaylı bir antidepresan yok. Bu yüzden türünün ilk ilacının onaylanması, hastalar için bir atılımdır” diye konuştu.
Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsüne göre; herhangi bir tedavi olmadan doğum sonrası depresyon aylarca hatta yıllarca sürebiliyor.
İLAÇ HAZİRAN'DA SATIŞTA
Dr. Jeff Jonas, ilacın haziran ayında satışa sunulacağını belirtti.
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