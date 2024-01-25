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        Haberler Magazin İlk cinayeti değilmiş! Müge Anlı’da ki Zeynel Boyacı baldızını da öldürmüş!

        İlk cinayeti değilmiş! Müge Anlı'da ki Zeynel Boyacı baldızını da öldürmüş!

        ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz günlerde motosikletiyle kaybolan Ali Diken konu alınmıştı. Diken'in annesi ve yengesi arama çalışmaları için Müge Anlı'dan destek istedi. Günlerdir aranan ismin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yakın arkadaşı Ali Diken'i öldüren Zeynel Boyacı'nın bir cinayet daha işlediği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:58
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        • 1

          ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kuryelik yapan Ali Diken'in kaybı damga vurmuştu. Annesinin ve yengesinin aradığı Diken'i yakın arkadaşı Zeynel Boyacı'nın öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Zeynel programa katıldığı günün akşamı otelden kaçmaya çalışırken Yalova feribotlarının girişinde yakalanmış ve cinayeti itiraf etmişti. Bugün öğrenilen bilgilere göre bu cinayet Zeynel'in ilk cinayeti değilmiş.

        • 2

          KAÇARKEN YAKALANDI

          Ailesinin kayıp ihbarıyla programda aranan Ali Diken'in öldüğü ortaya çıkarken, Ali'yi kimin öldürdüğü araştırılmaya başlanmıştı. İsmini televizyonda duyduktan sonra karakola giden ve sonrasında programa katılan Zeynel Boyacı, şüpheli tavırları ve çelişkili konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun üzerine mercek altına alınan Zeynel, otelden kaçmaya çalışırken yakalanıp cinayeti itiraf etmişti. Ali Diken’in kendisine küfür ettiğini söyleyen Zeynel, arkadaşını döverek öldürdüğünü sonra gömdüğünü açıklamıştı.

        • 3

          BALDIZINI ÖLDÜRMÜŞ

          Bugün yayınlanan programın başlangıcında Müge Anlı, Zeynel'in daha önce bir cinayet daha işlediğini açıkladı. Zeynel'in eşinin ifadesine göre Ağustos ayında kaybolan kız kardeşi de eşi tarafından öldürüldü. Zeynel ise bu kayıp hakkında, "Hamileydi, kaçtı." dedi.

        • 4

          İKİ CİNAYETTEN YARGILANACAK

          Ağustos ayında baldızını daha sonra da kurye arkadaşı Ali Diken'i öldüren Zeynel Boyacı, şimdi iki cinayet suçuyla yargılanacak.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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