İlk cinayeti değilmiş! Müge Anlı'da ki Zeynel Boyacı baldızını da öldürmüş!

BALDIZINI ÖLDÜRMÜŞ

Bugün yayınlanan programın başlangıcında Müge Anlı, Zeynel'in daha önce bir cinayet daha işlediğini açıkladı. Zeynel'in eşinin ifadesine göre Ağustos ayında kaybolan kız kardeşi de eşi tarafından öldürüldü. Zeynel ise bu kayıp hakkında, "Hamileydi, kaçtı." dedi.