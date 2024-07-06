İlk buluşmalar riske atılmaz! İşte burçlara göre ilk buluşma önerileri
Kaç yaşında olursak olalım hepimizi heyecanlandıran o ilk buluşmanın güzel geçmesi her şeyden önemli! İlk buluşmada işini şansa bırakmak istemeyenler ve partnerinin gözünde etkileyici bir imaj yaratmak için burçlardan yola çıktık, burçlara göre ilk buluşma önerilerini sıraladık!
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Aşk içimize düştüğünde bir lunaparktaymış gibi o duygudan ötekine geçmek kaçınılmazdır ama konu o ilk buluşmaya geldiğinde herkeste aynı duygu filizlenir: Endişe. Eee, ilk buluşma bir heyecanı bir ilişki de yapabilir, bir enkaz da... İlk buluşmayı riske atmak istemeyenler için büyük bir hazırlık süreci başlar ve bu süreçte muhakkak burçların da kapısı çalınır...
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Astroloji karakterimizden ilgi alanlarımıza kadar pek çok konuda etkisi olduğunu iddia ediyor. Hal böyle olunca aşk üzerinde etkisi olduğunu söylemesi de garip gelmiyor. Astrolojiye meraklı olanlar etkilendiği kişinin ilk olarak burcuna bakıyor! Biriyle buluşurken burcuna göre program yapmak mantıklı gelmeye başladı değil mi... Hadi, 12 burca göre ilk buluşma önerilerine bir göz atalım!
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KOÇ BURCU
Dünyada heyecanlı ve sabırsız insanları bir araya toplasak çoğunun burcu Koç burcu çıkar! Evet, kıpır kıpır yapısıyla dikkat çeken Koç burcu insanını etkilemek istiyorsanız ona heyecanlı bir buluşma önerin. Bir maça ya da bir konsere gitmek Koç burcunun keyif alacağı bir buluşmaya imkan sağlar.
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BOĞA BURCU
Boğa burcunu besleyen iki büyük kanal vardır: Yemek ve sanat. Konforuna düşkün ve estetik zevklere sahip olan boğa burcunu etkilemek için iyi yemeklerden oluşan bir akşam yemeği ya da bir sanat etkinliği işe yarayacaktır.
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İKİZLER BURCU
Sosyalliğin ve kararsızlığın burcu şüphesiz ikizler burcu. İkizler burcunu etkilemek istiyorsanız günler öncesinden her adımı planlanmış bir buluşmadan kaçının. Son dakika buluşmalar onlar için ideal. İkizler burcunu etkilemek için hareketli ortamlar ve çat kapı plan değişikliği işinize yarayabilir.
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YENGEÇ BURCU
"Evci" olmasıyla ünlü olan Yengeç burçları için ilk buluşma için akla ilk gelen şey sadece ikinize özel bir an yaratmak amacıyla eve davet etmek olabilir. Yengeç burcu flörtünüze beraber yemek yapmayı teklif edebilirsiniz. Ona konforlu ve güvende hissettirmeyi başarabilirseniz her şey yolunda gidecektir.
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ASLAN BURCU
Aslan burcu kendini öne çıkarmayı ve önemli hissetmeyi sever. İlk buluşmada onun bu hislerini okşamaya odaklanın. Lükse ve sahnede olmaya çok önem verir. İlk buluşmanızda ne kadar gösterişli bi mekan seçerseniz aslan burcunu etkilemek o kadar kolay olur. Ayrıca onun yeteneklerini öne çıkarak bir etkinlik de onu etkileyebilir.
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BAŞAK BURCU
Eğer dünya literatüründe çok düşünmek diye bir kavram olmasaydı da başak burçları bunu literatüre sokardı! Başar burcu biriyle buluşacaksanız dikkat etmeniz gereken şey ona söz verdiğiniz konularda sözünüzü yerine getirmek, geç kalmamak ve daha önce anlaştığınız konulara sadık kalmaktır!
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TERAZİ BURCU
Sanata karşı kayıtsız kalamayan diğer burç da terazi burcu... Terazi burcu oldukça dikkatlidir, neşelidir ve samimiyete önem verir. İlk buluşmada sizi sürekli gözlemleyecek, samimiyetinizi anlamaya çalışacaktır. Bir resim sergisi ya da bir tiyatro etkinliği terazi burcunu etkilemek için işe yarayan yöntemlerden sayılabilir.
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AKREP BURCU
Akrep burçları sakinliği sever. Gizemli şeyler akrep burçlarının ilgisini çeker. İlk buluşma için onun daha önce denemediği bir etkinliği seçebilirsiniz. Ama asıl önemli olan çözüm odaklı biri olduğunuzu anlamasına yardımcı olmak olur çünkü akrep burçları programları bozacak sorunlardan da pek hoşlanmazlar. Sakin ve gizemli bir doğa yürüyüşü akrebi etkileyebilir.
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YAY BURCU
Ele avuca sığmaz yay burçlarının deli gönülleri... Yay burcu biriyle flört etmek eğlenceli olacaktır tabii sizin enerjiniz de en az onun kadar yüksekse! Bir parti ya da yamaç paraşütü yay burçlarının çok etkileneceği ilk buluşma planları arasında sayılabilir!
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OĞLAK BURCU
Oğlak burçları kalbi yokmuş gibi yaşar ama aklının olmaması ihtimaline bile dayanamaz... Yeterince düşünülmemiş programlar onları etkilemez. Olabildiğince detaycı ve mantıklı insanlardır. Kontrol etmeyi de severler. Oğlak burcuyla ilk buluşma planı yapmadan önce onların da fikrini almayı deneyebilirsiniz.
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- 13
KOVA BURCU
Kova burcuyla ilk buluşmanın iyi geçmesini istiyorsanız onu ilgiyle dinlemeli ve kendisinin ciddiye alındığını ona hissettirmelisiniz. Kova burçları problemlere saplanıp kalmayı sevmez. Akılları sürekli çalışır ve odakları sık sık dağılır. Entelektüel seviyeleri yüksektir bu yüzden uzun uzun sohbet edeceğiniz bir aktivite seçebilirsiniz.
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BALIK BURCU
Balık burcuyla ilk buluşmayı daha sakin yerlerde tercih etmeniz faydanıza olur çünkü kendileri hassas ve kırılgan insanlardır. Kaotik ortamlar ve aşırı kalabalık onları çok mutlu etmez. Sizinle birebir iletişim kurduğunu hissetmek ister. Belki deniz kenarında sakin bir yürüyüş işinizi görebilir.