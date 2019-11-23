23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
SARI ÇİÇEKLER
Eğer gözünüze ilk bakışta sarı çiçekler çarpıyorsa bu utangaç biri olduğunuzu işaret edebililir. Genellikle kalıbınızın dışına çıkmayı istemeyebilirsiniz.
Aynı zamanda oldukça kibar bir yapıdasınızdır. Öte yandan zaman zaman insanlar tarafından fark edilmediğinizi düşünebilirsiniz. Olayları bu kadar kafanıza takmak yerine akışına bırakmayı öğrenmelisiniz. Belki de rüzgar sizi bambaşka yerlere götürecektir.
KADIN YÜZÜ
Eğer resimde görüğünüz ilk şey kadın silüetiyse hayatta her zaman bir amacınızın olduğunu söyleyebiliriz. Etrafınızdaki insanlarla uyum içindesiniz ve zorluk yaşayanlara yardım etmek için çalışıyorsunuz. Öte yandan bu süreçte kendinizi unutuyorsunuz. Başkalarını daha fazla önemsemek yerine kendinize dikkat etmenizde fayda var.
KIRIK ARP
Resimli kişilik testinde kırık arpı gördüyseniz bu, sizin her şey aynı anda yapmak isteyen biri olduğunuz anlamını taşıyor. Çok nazik bir yapıdasınız ve gerektiğinde elinizi taşın altına sokmayı biliyorsunuz. Ancak bu kadar iyi niyetli olmak, iyiliklerinizin suistimal edilmesine neden olabilir. Ayrıca bazen büyük resme bakmayı unutup, detaylarda takılabilirsiniz. Detaylara bakmak yerine ihtiyaçlarınıza odaklanmanız gerekiyor.
ARKA PLANDAKİ HERHANGİ BİR ŞEY
Eğer ilk bakışta yukarıda saydıklarımızdan farklı yerlere odaklandıysanız, örneğin bulutları ya da göleti gördüyseniz detaycı biri olduğunuzu söyleyebiliriz. Hayatınızdaki tüm sorunlara yetişmeye çalışıyorsunuz ve bu durum zaman zaman sizi yoruyor. Fakat, zaman geçtikçe çoğu insandan daha fazlasını yapabileceğinizi anlıyorsunuz. Kendinizi sevmekte zorlanabilirsiniz ya da kendiniz için acımasız eleştiriler yapabilirsiniz fakat bu durumu düzeltmek için çalışıyorsunuz.
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