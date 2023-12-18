İlk bakışta gördüğünüz şey karakterinizi yorumluyor! Resimli kişilik testi!
Resimler, bilinçaltımızın yansımasıdır. İlk bakışta gördüğümüz şey, aslında neyi önemsediğimizi ve nasıl düşündüğümüzü yansıtır. Peki siz bu fotoğraflara baktığınızda ilk olarak ne görüyorsunuz?
- 1
KEDİ KAFASI - KÖPEK KAFASI
Resme ilk baktığınız anda kedi gördüyseniz özel hayatınız hakkında endişelenmeniz gerekmiyor. Doğru kişi, doğru zamanda karşınıza çıkacak! Gördüğünüz canlı köpek ise aceleden hoşlanmayan ve sabırlı bir yapınız olduğunu söyleyebiliriz. Doğru kişiyi bulmak için yıllarca bekleyebilirsiniz.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.
- 2
TAVUK - KADIN YÜZÜ
İlk saniyede gördüğünüz şey tavuk ise, içe kapanık bir yapınız olabilir! Sevdiklerinize hislerinizi söylemekten çekinmeyin! İlk olarak kadın yüzünü fark ettiyseniz hayatta aradığınız kişi, yapmak istediğiniz meslek konusunda net fikirleriniz var, sadece amacınızın biraz üzerine gitmeniz gerekiyor.
- 3
AT - YÜZ
Eğer ilk olarak at gördüyseniz bu, geçmişte aşk acısı çektiğinizi ve kalp kırıklığı yaşadığınızın sinyalini veriyor. Odağınız direkt görselde bulunan yüze döndüyse biraz içine kapanık bir yapınız olduğunu ifade ediyor. İsteklerinizin ayağınıza gelmesini istiyor olabilirsiniz.
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- 4
SİYAH YÜZ - BEYAZ YÜZ
Resim size ilk olarak beyaz tarafını gösterdiyse, ilişkinizde denge ve uyumu sağlamışsınız demektir. İlk bakışta yüzün siyah tarafını fark ettiyseniz, uğradığınız haksızlıkların gün yüzüne çıkmasını istiyorsunuz.
- 5
KÖPEK - KEDİ
Resmin ortasındaki köpek dikkatinizi çektiyse koşulsuz şartsız hatta ucunda acı çekmek olsa bile kendinizi sevgiye teslim etmiş olabilirsiniz. Diğer yandan köpeğin yanındaki kedileri fark ettiyseniz başkalarına evet demekten kendi benliğinizden uzaklaşmış olduğunuzu söyleyebiliriz. Başkalarının mutluluğu için kendi istek ve hayallerinizden vazgeçmeyin!
- 6
BALİNA - SÖRFÇÜ
Eğer görselde dikkatinizi balina çekiyorsa kaderci bir yapınız var. Olayları akışına bırakmak sizi rahatlatıyor. Sörf yapan adamı fark ettiyseniz kendinize güveniniz tam. Bulunduğunuz ortamlarda sergilediğiniz dik duruş başkalarının dikkatini hemen çekiyor.
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- 7
YÜZ - DANS EDEN ÇİFT
Ağacın altında dans eden çifti fark ettiyseniz hayatta yaşadığınız her tecrübeden pozitif bir anlam çıkarıyorsunuz. Bıyıklı bir yüz gördüyseniz bir şeylerin zorla yapılabileceğine inanmıyorsunuz. Kontrolcülük size göre değil. Hayat sizi nereye sürüklerse oraya gidiyorsunuz.
- 8
KÖPEK AYAĞI - KÖPEK YÜZÜ
Eğer ilk başta köpek yüzünü gördüyseniz duygularınızı kontrol etmek konusunda oldukça başarılısınız. Köpeğin bacağı dikkatinizi çektiyse olayların pozitif yanını görmeyi tercih ediyorsunuz demektir.
- 9
YÜZ - SİNCAPLAR
Görseli yüz şekline benzettiyseniz hayattan ne istediğinze karar vermişsiniz. Sadece harekete geçmek kaldı! Sincaplar dikkatinizi çektiyse her insanın doğruları ve yanlışlarıyla mükemmel olduğunu savunuyorsunuz. Sizi üzen birisini çok kolay affedebiliyorsunuz. Ama ileride bu durumun sizi yıpratıp yıpratmayağını iyice düşünmenizde fayda var.
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