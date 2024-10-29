İlk ara tatil ne zaman? 2024 2025 MEB ara tatil takvimine göre okullarda ilk ve ikinci ara tatil kaç gün sürecek?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim öğretim süreci devam ediyor. Yaklaşan ilk ara tatil dolasıyla planlar yapmak isteyenler MEB 2024 2025 ara tatil takvimini araştırıyor. Öğrenciler ara tatiller fırsatını değerlendirerek yeni döneme kendini hazırlıyor. Peki İlk ara tatil ne zaman? 2024 2025 MEB ara tatil takvimine göre okullarda ilk ve ikinci ara tatil kaç gün sürecek?
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Okullardaki ilk ara tatil tarihi belli oldu. Dersler devam ederken ara tatilin yaklaşmasıyla öğrenciler planlarını yapmaya başladı. İşte MEB çalışma takvimi ile 1. ara tatil (kasım tatili), 2. ara tatil (nisan tatili), sömestr tatili (yarıyıl tatili), yaz tatili tarihleri...
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KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2024?
2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
Buna göre, okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak.
9 Eylül 2024 tarihinde başlayan birinci dönem, 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.
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NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve yaz tatili başlayacak.
9 GÜN TATİL YAPILACAK
Okullar, 8 Kasım Cuma günü kapanacak ve 18 Kasım Pazartesi günü açılacak.
Böylece öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacak.
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15 TATİL (SÖMESTR TATİLİ) NE ZAMAN 2024?
Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.