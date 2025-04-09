İlk 5'i bırak gerisine bak!

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta kayıplar devam ediyor.

Milli ara dönüşünde derbide Galatasaray'ı mağlup ederek ilk 5 sıradaki takımlara karşı başarısını sürdüren siyah-beyazlılar, sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye mağlup olarak elenirken ligde de Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kaldı.

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Bu sezon ilk 5 sırada oynadığı takımlara karşı 7 maçta 16 puan toplayıp sadece 5 puan kaybeden ve bu alanda ligde lider olan siyah-beyazlılar, ligin geri kalanına ise 31 puan kaybetti.

Galatasaray'a deplasmanda mağlup olup evinde galip gelen siyah-beyazlılar, Samsunspor'u deplasmanda yenip evinde berabere kalmıştı. Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi Dolmabahçe'de devirirken Eyüpspor'u da iki maçta yenmeyi başarmıştı. REKLAM Ancak siyah-beyazlılar, bu sezon kaybettiği toplam 36 puanın 31'ini diğer takımlara karşı kaybetti. Beşiktaş'ın bu sezon aldığı 6 yenilginin 1'i Galatasaray'a karşı gelirken diğerlerini Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demir, Gaziantep FK ve Konyaspor'a karşı alındı.

Beşiktaş bu yenilgilerin yanı sıra Trabzonspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'ın ilk 5 sıradan bir tek Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi kaldı.