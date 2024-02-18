İliç'te maden göçüğünde 9 işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika haberine göre, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı. Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden göçüğünün 6'ncı gününde 9 işçiye ulaşma çalışmaları sürüyor. Ekipler gece saatlerinde de çalışmalarına devam ederken metal yoğunluğu tespiti yapılan ve şeritle işaretlenen noktalarda, iş makineleri yardımıyla başlatılan arama çalışmaları sürdü. Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı. İliç'teki maden ocağında yaşanan göçüğe ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. yakalandı. Göçüğe ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Öte yandan göçükten saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı. Bu kapsamda göçüğün yaşandığı gün sabah saatlerinde madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları, bilirkişi raporunda delil olarak kullanıldı. Fotoğraflarda, yığın liç alanında biriktirilen topraklarda derin yarıkların oluştuğu görülüyor.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden sahasının bulunduğu bölgede basın açıklaması sırasında bir gazetecinin, olay günü işçilerin çatlağı tespit ettiği ve yetkilileri uyardığı, ardından tahliyenin yapıldığı bilgisinin doğru olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Bu yönde bize de burada iletilen bilgi var. Bu bölgedeki işçilerin tahliye edildiği doğru ve sonra bu bölgedeki 9 arkadaşımızın tekrar kontrol amaçlı olay yerine döndükleri ve o esnada bu hadiseye yakalandıkları maalesef doğru." ifadelerini kullanmıştı.
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BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN: ÇATLAKLAR GÖZARDI EDİLDİ
Erzincan'da maden sahasında incelemelerde bulunan iş güvenliği uzmanı, çevre, jeoloji, inşaat ve ziraat mühendislerinin bulunduğu heyetin hazırladığı bilirkişi ön raporunda, aralarında "yığındaki çatlaklar için vaktinde önlem almayan" proses oksit müdürünün de bulunduğu 5 kişi asli kusurlu bulunmuştu.
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Raporda, operasyon direktörü vekilinin yetkili biri olarak sabah yığın liçinde oluşan çatlakların şantiyede olumsuzluklara yol açabileceği konusunda tedbirsiz davranış sergilediğinin tespit edildiği belirtilerek, meydana gelen kazada asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı kaydedilmişti.
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Proses oksit müdürünün ise oluşan çatlakları ehil biri olarak çok büyük risk oluşturacağını bilmesine rağmen bunları göz ardı ettiği ve tehlikeli davranış sergilediğinin belirlendiği anlatılan raporda, söz konusu kişinin olayda asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı yer almıştı.
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Oksit operasyon başmühendisinin de yığın liçinde meydana gelen çatlaklar konusunda iş güvenliği uzmanı tarafından defalarca uyarılmasına rağmen solüsyon verdiği ve yığın liçinde hareketi hızlandırdığı, çatlakların belli aralıklara gelmesini gördüğü halde bunu hiçe saydığı, bu riskli durumu bilmesine rağmen alanın boşaltılması konusunu göz ardı ederek çalışanların can güvenliklerini tehlikeye attığının tespit edildiği vurgulanmış ve kazada asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştı.
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6'NCI GÜNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki göçükte kaybolan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürdü.
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Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan göçükte kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde devam etti.
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Sağanak ve sisin etkili olduğu bölgedeki çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel katıldı.
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Arama kurtarma faaliyetleri, 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yeraltı radarıyla, 24 saat esasına göre yürütüldü.
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Bölgede bulunarak çalışmaları takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri koordine etti.
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O BÖLGELERDE ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçlara ulaşmaya çalıştı.
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Ekiplerin izlediği güvenlik kamerası görüntüleri sonucu çalışma yapılan bazı noktalar ile maden sahasında göçüğün ilk yaşandığı yığın liç alanının arka kısmındaki "manganez ocağı" bölümü de çalışmalarda metal yoğunluğu belirlenen noktaların arasında bulunuyor.
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Olay anında bu bölgedeki yol üzerinde hareket halinde olan iki aracın, göçüğün etkisiyle yığın liç alanının arka bölümünde yer alan "manganez ocağı"na düştüğünün değerlendirilmesi sonucu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.
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Metal yoğunluğu tespiti yapılan ve şeritle işaretlenen noktalarda, iş makineleri yardımıyla başlatılan arama çalışmaları devam etti.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı da bölgede sürekli olarak toprak ve su analizi yaptı.
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Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.
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ŞÜPHELİ'DEN 6'SI TUTUKLANDI
İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen göçük sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.
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Göçüğe ilişkin soruşturmada ise aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç’te basın mensuplarına göçüğün ve arama kurtarma çalışmalarının teknik detayları hakkında bilgilendirerek soruları yanıtladı.
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Basın toplantısının ardından Bakan Bayraktar sahayı gezerek 7/24 devam eden çalışmaları yerinden takip etti. Halihazırda 20’ye yakın noktada iş makineleri ile arama çalışmaları sürdürülüyor.
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Bakan Bayraktar, “Kayan toprağın güvenli bir alana taşınması ile ilgili planımızı da devreye aldık. Su konusunda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 9 ayrı yerde ölçümler yapıyor. Şu ana kadar yapılan ölçümlerde sularımızda halk sağlığı açısından olumsuz herhangi bir bulguya rastlanmadı.” dedi.
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