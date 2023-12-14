Beşiktaş'ın eski yıldızı İlhan Mansız, uzun zamandır aşk yaşadığı Lela Leyla ile kasım ayında evlenmişti. İkinci kez baba olmaya hazırlanan İlhan Mansız, doğuma sayılı günler kala sevgilisi Lela Leyla ile ABD'de dünya evine girmişti.

Emekli futbolcu, son dönemde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. Sosyal medyada fenomenlik yolunda ilerleyen Mansız, birbirinden eğlenceli ve renkli içerikler paylaşıyor.

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Eşiyle de eğlenceli anlarını yayınlayan İlhan Mansız, takipçilerine "Pazar gününe eğlenceli bir başlangıç yapmak için @lelaleyla küçük bir oyun hazırlamış sizin tercihleriniz ne olurdu?" sorusunu sordu.

Çiftin bu paylaşımı yaklaşık 2,5 milyon kişi tarafından izlendi.

İlhan Mansız'ın paylaşımlarından bazıları;