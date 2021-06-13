İlham Perileri 0:00 / 0:00

İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi programlarına İlham Perileri ile devam ediyor. İlhamın gelmesi, kaybolması ve ilahi güçlere sahip olduklarına inanılan ilham perilerinin işlendiği seçki, 18 - 30 Haziran tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor

HABERTURK.COM

İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş'nin katkılarıyla düzenlediği İlham Perileri adlı çevrimiçi gösterim programında ilham kavramını işleyen 6 film yer alıyor. Aralarında Türkiye'de ilk kez gösterilecek kurmaca ve belgesel filmlerin de olduğu seçkide ilhamın gelmesi, kaybolması ve ilahi güçlere sahip olduklarına inanılan ilham perileri işleniyor.

Program Christian Petzold'un, Berlin Film Festivali'nde yarışan ve mitolojiyi günümüz Berlin'ine taşıdığı peri masalı Undine'nin gösterimiyle başlıyor. Film gösterimiyle eş zamanlı olarak, İstanbul Modern'in YouTube kanalında müzenin film küratörü Müge Turan ve sinema yazarı Engin Ertan'ın, Undine efsanesini yeniden yorumlayan yönetmen Petzold ile yaptığı özel röportaj da yayına giriyor.

1988'de 27 yaşında ölen Amerikalı sokak sanatçısı Jean-Michel Basquiat'nın meşhur olmadan önceki dönemine odaklanan Jean-Michel Basquiat'nın Gençliğinin Son Yılları: İşte Bu! belgeseli Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

Seçkide ayrıca, sanat tarihinin en önemli ressamlarından Rembrandt'ın müzelerden koleksiyonerlere uzanan, bugün halen güçlü olan ilham enerjisini anlatan belgesel Benim Rembrandt'ım; ünlü korku yazarı Shirley Jackson ile yeni romanının konusu yapmaya karar verdiği genç kadın Rose'un girift ilişkisini inceleyen Shirley; Sudan'da siyasi rejim yasaklasa da sinemadan ilham almaya devam eden dört sinemacıyı anlatan Ağaçlardan Bahsetmek de yer alıyor.

İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden erişime sunulan filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında izlenebiliyor.

İLHAM PERİLERİ PROGRAMI

UNDINE (2020)

18 - 20 Haziran 2021

Yönetmen: Christian Petzold

Petzold önceki üç dönem filminden (Barbara, Phoenix, Transit) sonra bugünün Berlini'ne geri dönüyor ve kendisini aldatan erkeği öldüren mitolojik figür, su perisi Undine'nin efsanesini yeniden yorumluyor. Şehir müzesinde sanat tarihçisi olan Undine, adeta tarihin bugüne kadar kapanına kıstırdığı kadınları da temsil ediyor. Film, tarihin kendisini sorgulayarak tıpkı Berlin gibi aşk kavramının da değiştiğini hem stil hem anlatımı şık olan bir aşk hikâyesinde kanıtlıyor. Undine, Berlinale yarışmasından Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ve En İyi Kadın Oyuncu dalında ödüllerle döndü.

SHIRLEY (2020)

24 - 26 Haziran 2021

Yönetmen: Josephine Decker

Film 1965'te 48 yaşında ölen ve Kuzey Amerika kasabalarında geçen dehşet hikâyeleriyle tanınan yazar Shirley Jackson'ın biyografisinden yola çıkmış. Shirley yeni romanını kayıp bir öğrenci haberi üzerine yazmak ister, ancak hem yazmakta zorlanır hem de bu olay kendi agorafobisini daha da tetikler. Tam bu sırada profesör olan kocası kendi asistanı ve onun karısı, Rose'u evlerine davet eder. Shirley ile Rose arasında özel bir bağ oluşurken hikâyeler ve kahramanları birbirine karışır. Güçlü oyunculuklarıyla öne çıkan bir psikodrama.



BENİM REMBRANDT'IM (2019)

22 - 24 Haziran 2021

Yönetmen: Oeke Hoogendijk

Belgesel 1606 ile 1669 yılları arasında yaşamış ünlü Hollandalı ressam Rembrandt'ın tablolarına sahip olan insanları ve Rembrandt uzmanlarını takip ediyor. Rembrandt portrelerinin ayrı bir gerçekçiliği, her an tablodan dışarı fırlayacakmış hissi veren bir gücü var. O portrelerle hayat paylaşan insanların tutkularından, bir çift Rembrandt tablosu satın almak için Paris'teki Louvre ile Amsterdam Rijksmuseum müzeleri arasındaki ulusal boyuttaki rekabete, çok iyi kurgulanmış bir belgesel. Bir yandan tarif edilmesi kolay olmayan Rembrandt tutkusunun içine sokuyor bizi, hem de sanat dünyasının aktörlerini ve dramını ortaya koyuyor.

AĞAÇLARDAN BAHSETMEK (2019)

26 - 28 Haziran 2021

Yönetmen: Suhaib Gasmelbari

1989'daki askeri darbe sonucu Sudan'da film endüstrisi çökmüş, sinema yasaklanmış, sinema salonu kalmamıştır. Sinema artık sadece anılarda kalmış gibiyse de, zamanında film çekmiş dört yönetmen bunu kabul etmeyi reddeder. Sanat eğitimlerini yurtdışında almış bu dört kafadar film kültürünü canlandırmak için terk edilmiş bir açıkhava salonunu yeniden hayata geçirmeye kalkar. Elektriğin kesik, gerekli ekipmanın olmadığı bir yerde ücretsiz film gösterimlerine başlarlar ancak şartlar onları zorlayacaktır. Dokunaklı ve nükteli bir belgesel olan Ağaçlardan Bahsetmek, bu yönetmenlerin filmlerinden parçalar sunarken dostluk ve sinema sevgisi üzerine düşünmeye davet ediyor.

NEDEN YARATICIYIZ? (2018)

20 - 22 Haziran 2021

Yönetmen: Hermann Vaske

Çekimleri 30 yıla yayılmış bu belgeselin merkezinde tek bir soru var: "Neden yaratıcısınız?" Yönetmen bu sorunun cevabını görsel sanattan müziğe, edebiyattan politikaya uzanan bir yolculukta belgeliyor. Kişisel bir arayış olarak başlayan ve felsefi bir sorunsala dönüşen bu yolculuk dünya tarihinin 20. yüzyılın sonu ve 21.yüzyılın başındaki en etkin figürlerini bir araya getiriyor. Film, David Bowie, Stephen Hawkins, David Lynch, Marina Abramović, Yoko Ono, Ai Weiwei gibi isimlerin bu soruya verdiği türlü türlü cevaplardan oluşan bir kolaj.

JEAN-MICHEL BASQUIAT'NIN GENÇLİĞİNİN SON YILLARI: İŞTE BU! (2017)

28 - 20 Haziran 2021

Yönetmen: Sara Driver

Belgesel, 1988'de 27 yaşında ölen Amerikalı sokak sanatçısı Jean-Michel Basquiat'nın meşhur olmadan önceki dönemine odaklanıyor. New York şehrinin dehlizlerindeki kültür ve sanat ortamının, evsiz bir delikanlı olarak takılan Basquiat'yı nasıl şekillendirdiğini, buna karşılık Basquiat'nın o sahneye neler kattığını izliyoruz. Onu tanıyan rapçi Fab 5 Freddy, yönetmen Jim Jarmusch, grafiti sanatçısı Lee Quiñones gibi arkadaş ve ortaklarının anılarından Basquiat'yı dinliyoruz. Arşiv görüntülerinden onu görsek de sesini duymuyoruz. Bu da onu daha hayali kılıyor. Film, siyahilerin henüz kutsanmadığı bir dünyada bunu başarmış, sanatı halen bugün de öncül olan bir sanatçıya içten bir hürmet.