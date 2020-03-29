"EMEKLİ MAAŞIMI ÇEKMEK İİÇİN ÇIKTIM"

Emekli maaşımı çekmek için çıktım. Görevlilerin bu konularda yardımcı olduğunu şimdi sizlerden öğreniyorum. Biraz da rahatsızlığım var eczaneden ilaçlarımı da aldıktan sonra hemen gideceğim.