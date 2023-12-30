İlginç talepler 'pes' dedirtti: Evlenmek için çağrı merkezini aramış

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Kırıkkale'de, 2023 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaklaşık 300 binin üzerinde çağrının yüzde 63'e yakını asılsız çıkarken, "Evlenmek istiyorum bu konuda yardımcı olabilir misiniz?, Aracımla ambulansı yarıştırmak istiyorum" talepleri de kayıtlara geçti.

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2023 yılında 332 bin 747 çağrı geldi. Çağrıların yüzde 36,4'ü vakaya dönüşürken, yüzde 63,96'sı da asılsız çıktı. Yapılan asılsız ihbarlar, personelin işini zorlaştırmasının yanı sıra acil durumu olan vatandaşlar için de sorun teşkil ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi, çok değişik taleplerle arandı. Bunlardan biri de evlenmek isteyen kişinin "Evlenme konusunda bana yardımcı olur musunuz?" çağrısı oldu. Başka bir kişinin çağrı merkezine "Aracımla ambulansı yarıştırmak istiyorum, ambulans gönderebilir misiniz?' talebi kayıtlara geçti. Çağrı merkezini meşgul eden bazı kişiler hakkında da yasal işlem yapıldı.

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Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. ve AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek, vatandaşların gereksiz yere acil çağrı merkezlerini meşgul etmemeleri gerektiğini söyledi.

Sarıçiçek, "112 Acil Çağrı Merkezi'mize 2023 yılında 332 bin 747 adet çağrı geldi. 65 bin 180'i emniyet birimine, 71 bin 240'ı sağlık birimimize, 8 bin 544'ü jandarma birimimize, 7 bin 145'i itfaiye birimimize, 437'si de AFAD birimimize geldi. Gelen çağrıların yüzde 36,4'ü asıllıyken, bunun yüzde 63,96'sı asılsız çağrılardan oluşmakta. Vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere aramamalarını kendilerinden rica ediyoruz" dedi.

Yeni nesil sistemlerin sürekli geliştirildiğini belirten Sarıçiçek, "Bu doğrultuda 'sağlık tablet' sistemi entegre edilmiş durumda. 'Sağlık tablet' uygulaması sayesinde çağrı personellerinin vaka ile ilgili not aldığı tüm detaylar sağlık ekipleri tarafından görüntülenebilmekte. Ayrıca, navigasyon özelliği sayesinde sağlık ekiplerinin vaka adreslerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri sağlanmakta. Tabletten telefon gibi kullanılarak sağlık ekipleri gerektiği zaman ihbarcıyla yada sağlık ekipleriyle sesli görüşmesi de sağlanabilmekte" ifadesini kullandı.

Acil çağrı merkezine ilginç taleplerinde geldiğini anlatan Sarıçiçek, "Asıllı çağrıların yanında ilginç taleplerde aldığımız durumlar da olabiliyor. Birkaç tane örnek verirsek; vatandaş çağrı merkezimizi arayıp, 'Evlenmek istiyorum bu konuda yardımcı olmak ister misiniz?' diye arkadaşlarımızdan talepleri oldu. Başka bir vatandaşımız da 'Aracımla ambulansı yarıştırmak istiyorum, ambulans gönderebilir misiniz?' şeklinde talepte bulundu. Özellikle Ramazan ayında 'Ezan okundu mu? Orucumu açabilir miyim?' şeklinde soru soranlar oldu" diye konuştu.