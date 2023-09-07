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        Haberler Yaşam İlginç görünüşleriyle doğaya meydan okuyan 14 sebze ve meyve

        İlginç görünüşleriyle doğaya meydan okuyan 14 sebze ve meyve

        Sebze ve meyvelerin değişmez bir görüntüsü vardır... en azından böyle olmasını bekleriz. Ancak bazıları öyle ilginç şekillerde büyümüş ki doğanın ne kadar etkileyici olduğunu bir kez daha hatırlamamızı sağlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 18:35 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:35
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        • 1

          “Üstünde sevimli bir yavru mantarı olan bu mantarı buldum.”

        • 2

          “Annemle babamın arka bahçesinden gelen bu 4 kiloluk mantar.”

        • 3

          "Çok belirgin iki renkli parçaya sahip bir üzüm."

        • 4

          "Biberimin içinde bir biber daha filizlenmeye başladı."

        • 5

          "Tek şeritli elma."

        • 6

          "Salatalığımın içinden çıkan bitki."

        • 7

          "Dev limonlar."

        • 8

          "Sarı biberim içinde yeşil biberle geldi."

        • 9

          "Bu meyve armut ve elma karışımına benziyor."

        • 10

          "Bu domates bahçemden çıktı."

        • 11

          "Bahçemde büyüyen bu kırışık domates."

        • 12

          "Çok küçük bir muz (havuç, ölçek olması için)."

        • 13

          "Fotoğraflarımı karıştırırken annemin kalpli patatesini buldum."

        • 14

          "İki tonlu ayçiçeği."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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