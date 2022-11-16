Sözcüklere getirilen –ki eki aracılığıyla cümle içindeki bir sözcüğün yerini tutabilen ve aitlik anlamını veren ilgi zamiri ile alakalı cümleler hangileridir? Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de yararlanması adına ilgi zamiri konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
İlgi Zamiri Nedir?
İlgi zamiri; Türkçede aitlik eki olan -ki eki ile oluşturulan ve bu ek vasıtasıyla cümle içinde kullanılan bir sözcüğün yerini tutan zamirler olarak ifade edilmektedir. Cümle içinde kullanılan ilgi zamiri, belirtili isim tamlamalarında tamlanan yerine kullanılır.
Örnek:
- Senin elbisen benimkinden çok daha güzel. (benim elbisem)
- Bu ev ne kadar güzel olmuş bir de bizimkine bak (bizim ev)
- Senin notların ne kadar yüksek, bir de benimkine (benim notlarım)
İlgi Zamiri İle İlgili Cümleler
Türkçede –ki eki, üç farklı görevde kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, iki cümleyi birbirine bağlayan bağlaç olan-ki eki, ikincisi bir isimden sıfat türeten –ki eki üçüncüsü ise ilgi zamiri olan –ki ekidir.
Şimdi gelin aşağıda tanımlamaların ardından verdiğimiz ilgi zamiri ile ilgili cümleler sayesinde bu üç farklı kullanım arasındaki farkları birlikte öğrenelim:
Not: İlgi zamiri eki olan -ki, bağlaç olan -ki eki ile asla karıştırılmamalıdır. Bağlaç olan -ki eki birkaç örnek dışında ayrı yazılırlar ve kaldırıldığında cümlenin anlamı pek değişmez. İlgi zamiri eki -ki kaldırıldığında ise cümle ya anlamsız hale gelir ya da bambaşka bir anlam kazanır.
Örnek:
- Sen her zaman gül ki ben de mutlu olayım (bağlaç olan –ki eki)
- Kemal’in kitapları seninkilerden çok daha temiz gözüküyor. (senin kitapların - ilgi zamiri olan -ki eki)
Yukarıdaki tanımda da belirtildiği gibi eğer ilk cümledeki –ki eki çıkartılırsa cümlenin anlamı bozulmaz. Fakat ikinci örnekteki ilgi zamiri olan –ki eki çıkarıldığında, cümlenin anlamı tamamen bozulacaktır.
Not: İlgi zamiri olan -ki eki ile isimden sıfat türeten -ki eki karıştırılmamalıdır. Burada dikkat edilecek husus, -ki eğer ilgi zamiri ise bağlandığı sözcükteki –in ya da –im gibi tamlayan eklerinden sonra kullanılır. İsimden sıfat yapan -ki ekinde ise böyle bir durum yoktur.
Örnek:
- Akşamki yağmur yüzünden tüm bahçeyi su basmış (Akşam-ki = isimden sıfat yapan ki)
- Senin söylediklerin değil ama çocuğunkiler bana mantıklı geldi. (Çocuk-un-ki= ilgi zamiri)
İlgi Zamiri Örnekleri
- Arabam bozulduğu için servise bıraktım; bugünlük seninkini kullanabilir miyim? (senin araban)
- Bizimkiler yarın tatile gidiyorlar. (bizim aile)
- Pantolonunu hemen eskitmişsin, benimki hala ilk günkü gibi duruyor. (benim pantolonum)
- Onunki hakkında hiçbir bilgim yok. (onun dersleri)
- Dışarıda yediğim her yemek anneminkini aratıyor. (annemin yemekleri)
- Benim saçlarım çok çabuk döküldü, seninki ise hala gür. (senin saçların)
- Onunkini çok beğenmişler. (onun sesi)
- Senin baban benimkinden daha uzun boylu (benim babam)
- Kalemtıraşım kırıldı, seninkini ödünç alabilir miyim? (senin kalemtıraşın)
- Lale’nin kazağı siyah, Tuğçe’ninki ise mavidir. (Tuğçe’nin kazağı)
- Babamın söyledikleri doğru ancak seninkiler hiç aklıma yatmıyor. (senin söylediklerin)
- Salonun camları kırıldı ama neyse ki banyodakiler sağlam duruyor. (banyonun camları)
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