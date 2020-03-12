İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, 'koronovirüs' haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Altun: "Sosyal medyada Koronavirüs gündemini takip ederken doğru bilgi ve haberlere daha etkili bir şekilde ulaşmanız için siz değerli vatandaşlarımıza birkaç önerimiz var." ifadelerini kullarakinfografik paylaştı.