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Açıklamada, İletişim Başkanlığı'nın 15 Temmuz Destanı için özel olarak bestelenen senfoniden Dijital Gösterim Merkezlerine, Kuleli yerleşkesinde mapping ve drone gösterisinden uluslararası online panellere kadar geniş bir yelpazede Milletin Zaferine yönelik farkındalığı artıracak çalışmalar gerçekleştirdiği kaydedildi.

"AMACIMIZ DESTANSI DİRENİŞİ UNUTTURMAMAK"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya devam ediyoruz. Amacımız FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı aziz milletimizin ortaya koyduğu destansı direnişi unutturmamak.

Şehitlerimizin hatırasını yaşatacağız. Milletimizin zaferinin hafızalarımızda her daim diri kalmasını sağlayacağız. 15 Temmuz’u sanatın, bilimin ve teknolojinin imkanlarından faydalanarak tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: "Tüm programlar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ve darbe girişiminin bütün yönleriyle anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması, yurt dışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.

Programların hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takibi ve raporlanması için İletişim Başkanlığı bünyesinde '15 Temmuz Proje Takip Sistemi' kuruldu. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yurt içinde ve dışında yaklaşık 3 bin program ve faaliyet gerçekleştirildi."

ÖN PLANA ÇIKAN ÇALIŞMALAR DA AKTARILDI

Açıklamada ayrıca, Kuleli yerleşkesi duvarlarında 15 Temmuz, Milletin Zaferi 200 drone ile gökyüzünde, Fahir Atakoğlu’ndan “15 Temmuz Destanı” senfonisi, “15 Temmuz 15 Panel”, 15 Temmuz Dijital Gösterim Merkezleri, Milletin Zaferi 3D dijital gerçeklik videosu, Ayasofya Meydanı’nda 15 Temmuz koreografisi, “15 Temmuz: Milat” filmi, Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu, 15 Temmuz Kısa Film Yarışması, 15 Temmuz Şehitleri Hat Sergisi ve 15 Temmuz Kurumsal Kimlik Çalışması adlı çalışmaların ön plana çıktığı kaydedildi.