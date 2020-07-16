Açıklamada, İletişim Başkanlığı'nın 15 Temmuz Destanı için özel olarak bestelenen senfoniden Dijital Gösterim Merkezlerine, Kuleli yerleşkesinde mapping ve drone gösterisinden uluslararası online panellere kadar geniş bir yelpazede Milletin Zaferine yönelik farkındalığı artıracak çalışmalar gerçekleştirdiği kaydedildi.
"AMACIMIZ DESTANSI DİRENİŞİ UNUTTURMAMAK"
Çalışmalarla ilgili bilgi veren İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya devam ediyoruz. Amacımız FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı aziz milletimizin ortaya koyduğu destansı direnişi unutturmamak.
Şehitlerimizin hatırasını yaşatacağız. Milletimizin zaferinin hafızalarımızda her daim diri kalmasını sağlayacağız. 15 Temmuz’u sanatın, bilimin ve teknolojinin imkanlarından faydalanarak tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz." dedi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: "Tüm programlar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ve darbe girişiminin bütün yönleriyle anlatılması, milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması, yurt dışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması çerçevesinde planlandı.
Programların hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takibi ve raporlanması için İletişim Başkanlığı bünyesinde '15 Temmuz Proje Takip Sistemi' kuruldu. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yurt içinde ve dışında yaklaşık 3 bin program ve faaliyet gerçekleştirildi."
ÖN PLANA ÇIKAN ÇALIŞMALAR DA AKTARILDI
Açıklamada ayrıca, Kuleli yerleşkesi duvarlarında 15 Temmuz, Milletin Zaferi 200 drone ile gökyüzünde, Fahir Atakoğlu’ndan “15 Temmuz Destanı” senfonisi, “15 Temmuz 15 Panel”, 15 Temmuz Dijital Gösterim Merkezleri, Milletin Zaferi 3D dijital gerçeklik videosu, Ayasofya Meydanı’nda 15 Temmuz koreografisi, “15 Temmuz: Milat” filmi, Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu, 15 Temmuz Kısa Film Yarışması, 15 Temmuz Şehitleri Hat Sergisi ve 15 Temmuz Kurumsal Kimlik Çalışması adlı çalışmaların ön plana çıktığı kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!