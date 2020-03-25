Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 415 bini geçtiği, 18 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 180 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 1.872 44 - İtalya 69.176 6.820 8.326 Çin 81.171 3.277 73.159 İspanya 39.676 2.800 3.794 ABD 51.678 667 368 Almanya 32.781 156 3.243 İran 24.811 1.934 8.913 Fransa 22.304 1.100 3.281 Hollanda 5.560 276 2 Birleşik Krallık 8.077 422 135