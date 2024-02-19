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        Haberler Gündem İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Kürşad Zorlu’nun dile getirdiği iddiaya ilişkin açıklama yaptı

        Kaçak Afganlarla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı’ndan açıklama

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Kaçak Afganlara, iltica sistemine alınarak geçici koruma verilmesi için bir hazırlık yapıldığı duyumunu aldık." iddiasını dile getirmesinin ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 17:25 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:25
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        Kaçak Afganlarla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
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        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi “Türkiye'de Afganlar, iltica sistemine alınarak geçici koruma verilmesi için bir hazırlık yapılıyor” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

        Merkezin açıklamasında “İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının iddia edildiği gibi bir çalışması kesinlikle söz konusu değildir. Resmi kurum ve kuruluşların çalışma ve açıklamalarıyla ilgisi bulunmayan asılsız iddialara itibar etmeyiniz” denildi.

        KÜRŞAD ZORLU NE DEMİŞTİ?

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin 10 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını dile getirerek "Kaçak Afganlara, iltica sistemine alınarak geçici koruma verilmesi için bir hazırlık yapıldığı duyumunu aldık." iddiasında bulunarak, Türkiye'nin gerek ulusal mevzuatı gerekse taraf olduğu milletlerarası antlaşmalar kapsamında Afganları Türkiye'ye alma yükümlülüğü bulunmadığını, Suriyeliler konusunda yapılan yanlışların, Afganlar açısından da yapılmaması gerektiğini söylemişti.

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