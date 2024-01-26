Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İletişim Başkanı Altun: "İsrail bir halkı ortadan kaldırmaya teşebbüs ediyor"

        İletişim Başkanı Altun: "İsrail bir halkı ortadan kaldırmaya teşebbüs ediyor"

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür Sempozyumu"nda konuştu. Altun, "Bugün İsrail, bir şehri, bir halkı bir daha var olmamak üzere ortadan kaldırmaya teşebbüs ediyor. Sivilleri, çocukları, kadınları katlediyor. Sağlık çalışanlarını, gazetecileri, sivil toplum gönüllülerini bilerek, hedef alarak öldürüyor. Savaş suçu işliyor, soykırım yapıyor." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail bir halkı ortadan kaldırmaya teşebbüs ediyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür Sempozyumu"nda konuştu.

        İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        "Bugün burada dünyanın farklı bölgelerinden, her biri alanında uzman ve tecrübeli çok değerli isimle bir aradayız. Biz 7 Ekim’den bu yana bir yandan İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı dünyaya duyurmaya, bir yandan İsrail’in sistematik dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmeye, bir yandan da Gazze halkının, Filistin halkının haklı taleplerini, tezlerini tüm dünyaya ulaştırmaya çalışıyoruz.

        REKLAM

        "İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

        Tarihi ve ahlaki bir sorumluluk çerçevesinde yapıyoruz bunu. Ve yine bunu kendimizi küresel vicdan toplumunun bir üyesi addederek yapıyoruz. Küresel alanda dayanışarak, medyada, sivil toplumda, akademi ve yazın dünyasında yer alan vicdanlı entelektüellerle etkileşerek bir hakikat mücadelesi veriyoruz.

        Bugün burada tam da bu gerekçeyle, bu hakikat mücadelesinin bir uzantısı olarak uluslararası bir sempozyum düzenliyoruz.

        Bugün İsrail, bir şehri, bir halkı bir daha var olmamak üzere ortadan kaldırmaya teşebbüs ediyor. Sivilleri, çocukları, kadınları katlediyor. Sağlık çalışanlarını, gazetecileri, sivil toplum gönüllülerini bilerek, hedef alarak öldürüyor. Savaş suçu işliyor, soykırım yapıyor.

        "İSRAİL BİR YALAN İMPARATORLUĞUDUR"

        Bu yönüyle İsrail’in cari durumdaki iktidar modeli kimilerinin iddia ettiği gibi “biyo-politika” değil, düpedüz soykırım politikasıdır.

        Bu soykırım politikasını anlamak, delillendirmek ve onunla mücadele etmek için bu soykırıma aracılık eden siyasetçileri, askerleri, uçakları, tankları, bombaları masaya yatırmak ve onları ifşa etmek gerekir.

        Ve yine bu soykırım politikasını doğru bir şekilde çözümlemek ve onunla mücadele etmek için İsrail’in “imaj imalat endüstrisi”ni sorunsallaştırmak gerekir. İsrail bir yalan imparatorluğudur.

        İsrail her ne kadar varlığını, geçmişini, bugününü ve geleceğini sözümona dini referanslarla dokunulmaz bir zırhla koruma altına almaya çalışsa da, esas itibariyle Batılı anlamda faşizmin, ırkçılığın ve sömürgeciliğin en dünyevi, en güncel temsilcisidir.

        Kuruluşundan itibaren Filistin halkına zulmeden İsrail, 19. Yüzyılda kurumsallaşan Batı emperyalizminin yirminci yüzyıldaki uzantısıdır.

        İsrail, imaj imalat endüstrisini, kurduğu yalan imparatorluğunu ne yazık ki ortodoks Batı medya eko-sisteminin ve oryantalist akademi dünyasının desteği sayesinde ayakta tutabilmiştir.

        Batı medya ve akademi dünyası içinde İsrailliler “ilerici birer Aydınlanma öznesi”, Filistin “bomboş bir çöl” Filistinliler ise Edward Said’in ifadesiyle “gerici göçebeler topluluğu” olarak değerlendirilmiştir.

        Talal Asad’ın sözünü hatırlayalım. “Filistinlilere yönelik ırkçılığı teşvik eden şey eğitim, kültür ve haber kurumlarıdır” diyordu Asad. Elbette burada Batılı eğitim, kültür ve medya kurumlarından bahsediyoruz.

        Bu destek İsrail’i büyüten ve onu ayakta tutan Siyonist ideolojiyi meşrulaştıran ana unsurlardan biridir. Bu desteğin arkaplanında son derece yalın bir jeopolitik çıkarım yatar. Batı, İsrail’i Ortadoğu’daki çıkarlarının temsilcisi ve garantörü olarak görür. Bir anlamda İsrail, bölgemizde Batılı talan düzenini teminat altına almaya çalışan bir güç olarak telakki edilir.

        İsrail tam da bu tarihsel ve jeopolitik tasavvur temelinde 7 Ekim’den bu yana dünyanın gözleri önünde büyük bir duyarsızlık ve küstahlıkla savaş suçu işlemekte, soykırım yapmaktadır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fahrettin Altun
        #israil
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Habertürk Anasayfa