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        Haberler Dünya İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'ın erişime açıldığı ilk dakikada Haniye paylaşımı | Dış Haberler

        İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'ın erişime açıldığı ilk dakikada Haniye paylaşımı

        Instagram erişime açılır açılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'yi andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 22:58 Güncelleme: 10.08.2024 - 22:58
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        Instagram'da Haniye paylaşımı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın erişime açılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi rahmet ve minnetle andı.

        Altun, Instagram hesabından Haniye'nin bir fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Haniye'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #İsmail Haniye
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