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        Haberler Gündem Medya İletişim Başkanı Altun'dan AA kameramanı Savvaf için taziye mesajı

        İletişim Başkanı Altun'dan AA kameramanı Savvaf için taziye mesajı

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki kameramanı Muntasır es-Savvaf'a rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve AA'ya başsağlığı diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:08 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:08
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        Altun'dan Savvaf için taziye mesajı
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        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bugün yeniden Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda, AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın hayatını kaybettiğini anımsattı.

        İsrail'in iki aydır devam ettirdiği katliamlarda binlerce masum insanın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

        "Hayatını kaybeden bu masum insanlar arasında görevlerini yapan 72 gazetecinin olması, İsrail'in insanların haber alma özgürlüğüne de kasten saldırdığının açık bir göstergesidir. Uluslararası toplum ve medya camiası bu katliamların bir an evvel durması için vakit kaybetmeden somut aksiyon almalıdır. İsrail'in katliamlarını, gazetecilere yönelttiği ve sonu ölümle biten kasıtlı şiddet eylemlerini bir kez daha kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden kameraman Muntasır kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve Anadolu Ajansına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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        #Fahrettin Altun
        #Muntasır es-Savvaf
        #haberl
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