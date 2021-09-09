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İlayda Alişan: Serkay Tütüncü ile neden ayrıldığımız söylemeyemem - Magazin haberleri

İlayda Alişan: Neden bittiğini söylemem

Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan-Serkay Tütüncü çifti, iki hafta önce ayrılık kararı almıştı. Alişan, ayrılıkla ilgili sorulara, "Neden bittiğini söylemem" yanıtını verdi

09.09.2021 - 15:32 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ile biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

  • Özel hayatı hakkındaki sorulara yanıt veren 25 yaşındaki Alişan, "Evet, ilişkim bitti. Neden bittiğini söyleyemem, konuşmak istemiyorum." diyerek, hızlı adımlarla uzaklaştı.

  • AŞK BİTTİ

    İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün aşkı yaz başında Bodrum'da belgelenmişti. Bir süredir birlikte görüntülenmeyen oyuncu çift, ayrılık kararı almıştı.

  • Birlikte yer aldıkları fotoğraflarını Instagram hesaplarından silen ikili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi bırakmıştı. 

  • "ÇOK MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

    Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda, çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın." şeklinde konuşmuştu.

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