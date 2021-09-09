"ÇOK MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda, çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın." şeklinde konuşmuştu.