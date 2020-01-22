Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın kızları İlayda, birinci yaşını doldurdu

Bundan 2 yıl önce dünyaevine giren Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural’ın kızları İlayda, bir yaşını doldurdu. İlayda için özel bir doğum günü partisi düzenlendi. Kıvılcım Ural, kutlamada çekilen aile fotoğrafını Instagram’da “İyi ki doğdun yaşam sevincimiz” mesajıyla paylaştı.

İlayda’nın doğum günü pastası ise dikkat çekiciydi. 3 katlı pastada gitarlar ve rock müzik sembolleri göze çarptı. Kaan Tangöze’nin Seçkin Piriler ile olan evliliğinden de Hakan ve Volkan isminde iki oğlu bulunuyor.