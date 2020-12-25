Yapılandırma kanunu kapsamında pandemi döneminde uygulanmak üzere ilave istihdam prim desteği teşviki getirildi. Prim desteği, işverenlerce 2019/Ocak ile 2020/Nisan döneminde en az işçi çalıştırılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan işçiler için verilecek. Prim desteği tutarı günlük 44.15 TL, aylık 1324 TL olacak. Asgari ücrette yapılacak artışa paralel olarak prim desteği tutarı da artırılacak.
Mevcut prim desteği tutarı brüt asgari ücretin yüzde 45’ine karşılık geliyor. Destek tutarının yeni yıldan itibaren 2021 yılı için belirlenecek asgari ücretin yüzde 45’ine yükseltilmesi bekleniyor. Prim desteği, işten çıkarma yasağı süresince devam edecek. Kanuna göre, işten çıkarma yasağı cumhurbaşkanı kararı ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.
Destekten yararlanabilmek için ilave işçi alımının 1 Aralık 2020 tarihi ile işten çıkarma yasağının son günü arasında olması gerekir. Ayrıca, işçinin 01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması, emekli aylığı almaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve fiilen çalışması koşulu aranacak.
Destekten sadece, ihale ile iş yapılmayan özel sektör işyerleri yararlanabilecek. İşverenin ilave istihdam ettiği işçilerin en az yarısını, prim desteğinin sona ermesinden itibaren destekten yararlanılan süre kadar çalıştırmaya devam etmesi gerekecek.
İstihdam edilecek kişinin 1 Ekim’de sigortalı çalışmıyor olması şartı, 4/b, ek 5 (tarım sigortalıları) ve ek 6 (şehiriçi toplu taşıma araçları çalışanları ve sanatçılar) kapsamında sigortalı olanlar için aranmayacak.
İlave istihdam prim desteğinden yararlanılan ayda aynı işçi için diğer prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacak.
BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK
Destekten yararlanmak isteyen işverenlerin destek kapsamına giren işçisini sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak; “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 28.Madde - İlave İstihdam Desteği” menüsü vasıtasıyla tanımlaması gerekiyor. Bunun dışında, işverenlerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya merkez müdürlüklerine ayrıca başvurmasına gerek bulunmuyor.
EMEKLİ İŞÇİ İÇİN PRİM DESTEĞİ YOK
İşverenin destekten yararlanabilmesi için işe alınan kişilere, SGK’dan emekli veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması gerekiyor. Dul veya yetim aylığı ya da geçici iş göremezlik geliri gibi SGK’dan bağlanan diğer aylık veya gelirler destekten yararlanmaya engel teşkil etmeyecek.
İLAVE İŞÇİ TESPİTİ NASIL YAPILACAK?
SGK’ya 2019/Ocak - 2020/Nisan döneminde en az sigortalı işçi çalıştırılan aydaki işçi sayısına ilave olarak istihdam sağlanması şartıyla destekten yararlanılabilecek.
Örneğin, söz konusu dönemde aylık bazda en az işçi sayısı 2019 Ekim ayında 5 kişi olmuşsa, destekten yararlanılacak ayda işverenin en az 6 işçi çalıştırması gerekiyor.
YENİ İŞYERLERİ TÜM İŞÇİLER İÇİN YARARLANACAK
18 Nisan 2020 ve sonrasında ilk defa tescil edilen iş yerleri, ilave olma şartı aranmaksızın destek kapsamına giren ve şartları sağlayan tüm işçilerden dolayı destekten yararlanabilecek.
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