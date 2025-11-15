İlaçlattığı evinde ölü olarak bulundu

Olay, Yenidoğan Mahallesi 1. Dökümcüler Sokak’ta meydana geldi.

8 katlı binanın 5’nci katındaki dairede oturan Aziz Erses, birkaç gün önce tahtakurusu ve haşere basan evini ilaçlattı. Ablası hastanede yatılı kanser tedavisi gören Erses, tek başına ilaçlanan evine gelerek, uyudu. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları, eve kontrole geldiklerinde Erses’i hareketsiz yatarken buldu.

REKLAM advertisement1

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde, Erses’in hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan bekar olan Aziz Erses’in Eskişehir Şehir Hastanesi’nde kanser tedavisi gören ablası Zeynep O.'nun da bugün vefat ettiği öğrenildi. Polisin, zehirlendiği ihtimali üzerinde durduğu Erses'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Erses’in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Polisisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraf: DHA