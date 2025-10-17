İlaç şirketlerine 245 milyon TL ceza
Rekabet Kurulu, "çalışan ayartmama anlaşmaları" yapmak ve/veya "rekabete hassas bilgi paylaşımında" bulundukları tesopit edilen ilaç şirketlerine toplamda yaklaşık 245 milyon Türk Lirası idari para cezası verdiğini duyurdu
Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında emek piyasasına yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Soruşturma kapsamında, ilgili teşebbüslerin “çalışan ayartmama anlaşmaları” yapmak ve/veya “rekabete hassas bilgi paylaşımında” bulunmak suretiyle Kanun’u ihlal ettikleri tespit edildi. Toplamda yaklaşık 245 milyon Türk Lirası idari para cezası alan teşebbüsler şöyle:
Kurul kararında, bazı teşebbüslerin birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik olarak anlaşarak emek piyasasındaki rekabet ortamını bozdukları vurgulandı.
Ayrıca, bazı teşebbüslerin de sektördeki çalışan maaşları ve yan haklarına ilişkin geleceğe dönük rekabete duyarlı bilgileri paylaştıkları da yapılan tespitler arasında yer aldı.